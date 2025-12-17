8.9 C
Milano
giovedì, Dicembre 18, 2025
HomeBOLLATE
BOLLATE

A Bollate mercati regolari il 6 gennaio 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
80
Comune di Bollate
Comune di Bollate

Bollate. Mercati regolari il 6 gennaio

Il Comune informa la cittadinanza che nella giornata di martedì 6 gennaio 2026 il mercato settimanale di Bollate centro si svolgerà regolarmente.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
I Pooh nel 2026 festeggiano 60 anni di carriera: aggiunti due appuntamenti live
Articolo successivo
Teatro Arcimboldi: Max Angioni, dal 30 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy