Comune di Bollate

Bollate. Mercati regolari il 6 gennaio

Il Comune informa la cittadinanza che nella giornata di martedì 6 gennaio 2026 il mercato settimanale di Bollate centro si svolgerà regolarmente.