Milano
giovedì, Dicembre 18, 2025
Teatro Arcimboldi: Max Angioni, dal 30 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026

Tiziana Barbetta
Max Angioni torna al TAM Teatro Arcimboldi con il suo irresistibile show “Anche meno – Round finale”, dal 30 dicembre al 4 gennaio 2026.

Un’occasione perfetta per salutare il 2025 (ridendo) e dare il benvenuto al nuovo anno con la sua inimitabile ironia.

Questi ultimi appuntamenti al TAM Teatro Arcimboldi chiuderanno il percorso di uno spettacolo capace di consacrare Max Angioni come uno dei talenti più freschi e sorprendenti della nuova comicità italiana.

Il Tour è prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione.

