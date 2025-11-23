Dal 5 al 7 dicembre il borgo di Cesano, immerso nelle campagne a nord di Roma e a due passi dal lago di Bracciano, diventa location di un’esperienza in bilico fra gioco, fantascienza e realtà: le atmosfere sono quelle della serie tv cult degli anni ‘90 The X-Files, l’universo creativo è ispirato a un’altra gemma della serialità sci-fi, Fringe, e al mondo della SCP Foundation e dei suoi racconti paranormali antologici.

Sono questi gli ingredienti di OMEGA 3-75-000, un LARP immersivo targato Eryados che esplora il confine tra scienza, occulto e segreti governativi. L’evento, rivolto a partecipanti provenienti da tutta Italia, trasformerà per tre giorni Cesano, XV Municipio di Roma, in un centro operativo clandestino dove anomalie inspiegabili – i cosiddetti “eventi OMEGA” – mettono in crisi la nostra comprensione della realtà.

Il LARP, acronimo di Live Action Role Playing, è una forma di gioco di ruolo dal vivo in cui ogni partecipante interpreta un personaggio agendo fisicamente nella storia. Non si guarda né si assiste: si entra nella narrazione, ci si muove negli spazi come in un film, si prendono decisioni, si stringono alleanze e si mantengono segreti.

È una forma di teatro partecipato, dove la trama nasce dall’interazione fra le persone: in OMEGA: file 3-75-000 il gioco è arricchito anche dalla partecipazione di operatori locali, negozianti e istituzioni che si presteranno a fare da snodo di trama.

Un gioco che attinge alle atmosfere delle serie tv sci-fi anni ‘90 per costruire un intreccio investigativo ad alto tasso di tensione. Al centro della vicenda c’è la “Lighthouse”, un’agenzia sovranazionale che tenta di contenere i cosiddetti fenomeni “liminali”, che sembrano emergere da realtà alternative.

I partecipanti vestiranno i panni di agenti, medici, ricercatori, analisti dell’intelligence o militari, ognuno con obiettivi specifici e spesso in conflitto tra loro. L’indagine procede attraverso interrogatori, verifiche scientifiche, ricostruzioni, briefing operativi e scelte morali che incidono direttamente sul destino della storia.

L’ambientazione, costruita da Eryados con un approccio quasi cinematografico, vuole riprodurre la sensazione di entrare in un protocollo d’emergenza reale: documenti, reperti, linee telefoniche, sistemi di sicurezza e tracce di eventi inspiegabili conducono i giocatori dentro un racconto che procede minuto per minuto.

La tensione, però, non è solo narrativa: OMEGA 3-75-000 parla anche delle nostre paure contemporanee, del bisogno di controllo, della fragilità delle istituzioni e dell’opacità delle tecnologie che pretendiamo di dominare.

L’evento è pensato come episodio autoconclusivo, ma allo stesso tempo fa parte di un universo narrativo più ampio che Eryados sta sviluppando da anni.

Proprio questa continuità, unita alla cura maniacale per il worldbuilding e all’attenzione alla sicurezza dei partecipanti, ha reso i loro progetti un punto di riferimento nella scena italiana del LARP.

La partecipazione non richiede esperienza pregressa, ma è necessario iscriversi in anticipo per partecipare al gioco: al punto di incontro possono convenire solo coloro che sono in regola con la quota di partecipazione.

OMEGA 3-75-000 rappresenta un’occasione per avvicinarsi a un linguaggio narrativo contemporaneo che unisce gioco, arte, performance e storytelling partecipato.

Per informazioni e iscrizioni: eryados.com/omega3

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia