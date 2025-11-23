Milano Serravalle -comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione del CV59 di Tortona, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 21:00 di Lunedì 24 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 25 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Casei Gerola (km 49+971) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Castelnuovo Scrivia Ovest (km 60+710) compresi. Nell’ambito delle medesime lavorazioni verranno altresì preclusi al traffico a decorrere dalle ore 22:00 i rami di svincolo dell’interconnessione A21-A7 TO-PC (km 62+757) ed il casello di Tortona (km 53+647) in entrata per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) ovvero in A26 al casello di Novi Ligure. Il percorso alternativo in ambito autostradale, consigliato per i mezzi pesanti, prevede l’ingresso in A21 al casello di Voghera ed il successivo proseguimento sulla A26 per il conseguente ingresso in A7 attraverso il raccordo D26 Predosa-Bettole.
- Dalle ore 22:00 di Martedì 25 Novembre alle ore 06:00 di Mercoledì 26 Novembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra l’interconnessione A7-A26 (km 72+120) e l’interconnessione A7-A21 (km 62+400), rami di svincolo interclusi compresi. Nell’ambito delle medesime lavorazioni verranno interdetti al traffico i rami di svincolo in entrata dell’interconnessione A26-A7 (km 72+120) ed il casello di Tortona (km 63+647) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in A26 per il successivo ingresso in A7 attraverso l’interconnessione A21-A7 (Km 62+757). Resteranno regolarmente fruibili i rami di svincolo dell’interconnessione A21-A7 (km 62+757) in entrata per la medesima carreggiata nord.
Per lavori di riqualificazione del viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Martedì 25 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 26 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di realizzazione nuove stazioni di rifornimento ad idrogeno per autotrazione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 26, Giovedì 27 e Venerdì 28 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita dal casello di Tortona (km 63+647) per la direzione S.P.211 Sale-Novara. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità locale in direzione Tortona – Alessandria – Novi Ligure sulla S.P. 211 per la successiva inversione di marcia alla rotatoria del Conforama di Tortona in direzione Novara – Valenza – Sale.
Per lavori di installazione dispositivi di rilevamento della velocità, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 28 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 29 Novembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) e di Casei Gerola (km 49+980), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in autostrada al casello di Casei Gerola (Km 49+980).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per indagini geognostiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 24 Novembre alle ore 00:00 di Martedì 25 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Gallaratese (km 5+731) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Gallaratese (km 5+731) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 24 Novembre alle ore 05:00 di Martedì 25 Novembre 2025, dalle ore 22:00 di Martedì 25 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 28 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 28 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 29 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (km 5+731) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 Novara (km 5+731) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Martedì 25 Novembre alle ore 03:00 di Mercoledì 26 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 Vigevano (km 13+901) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 MI-Lorenteggio da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Vigevano).
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 26 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da Vigevano).Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 Vigevano da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso (uscita per Milano).
RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO
Per lavori di competenza ANAS S.p.A. sulla S.S.11, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 21:00 di Lunedì 24 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 25 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Novara) con obbligo di uscita sul ramo di svincolo per A50 Tangenziale Ovest (km 0+500) carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata per S.S.11 Novara della A50 Tangenziale Ovest.I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Settimo M.se (A50, km 6+804).
RACCORDO AUTOSTRADALE FIERA MILANO
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 24 Novembre alle ore 04:00 di Martedì 25 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Fiera Milano Rotatoria R3 (km 0+700) per A50 Tangenziale Ovest di Milano in entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Fiera Milano Est-Sud (SATAP km 2+600).
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Martedì 25 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il tratto funzionale tra Rotatoria R2 e Rotatoria R1 in direzione A50/S.S. 33 Rho/Legnano (km 0+600). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Martedì 25 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rotatoria R3 (km 0+700) dal Raccordo in direzione Pero/Milano. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo A52 Mazzo di Rho/Cargo 6 – 8.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 24 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 26 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo 1-2 in uscita per S.S.9 Via Emila / MI-Rogoredo / P.le Corvetto (Km 20+650) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in A1 allo svincolo San Giuliano M.se per la successiva uscita da carreggiata nord.
Per lavori di realizzazione della nuova zona di scambio della carreggiata sud tra l’ingresso dallo svincolo MI-Forlanini e la nuova uscita di MI-Mecenate in previsione dell’evento Olimpico Milano-Cortina 2026, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 24 Novembre alle ore 05:00 di Giovedì 27 Novembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 28 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 29 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo C.A.M.M. (km 3+084), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 27 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 28 Novembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo S.S. 415 Paullese/MI – Santa Giulia (km 1+370), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso sull’Autostrada A1 attraverso il Raccordo Autostrada del Sole. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per entrambe le carreggiate nord (direzione A4-Usmate) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da P.te Lambro).
Per lavori di ispezioni manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 26 Novembre alle ore 03:00 di Giovedì 27 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Arcore (km 24+798) per carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro (km 25+165) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di Vimercate Nord (km 28+137).
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Giovedì 28 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Arcore-Villasanta (km 24+798) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di ispezioni manufatti e ripristino delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 00:00 alle ore 02:00 di Mercoledì 26 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo si svincolo in uscita per Cinisello-MI-Viale Zara (km 6+374) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 26 Novembre alle ore 02:00 di Giovedì 27 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Viale Zara (km 6+374) per carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Giovedì 27 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Viale Zara (km 6+374) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 di Giovedì 27 Novembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Monza S. Alessandro (km 4+637) per entrambe le carreggiate nord (direzione A50-A8-Rho) e sud (direzione A1 Bologna) e A4 Torino. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria.
Per consentire il transito di un TE ditta Arienti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 26 Novembre alle ore 01:00 di Giovedì 27 Novembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino / Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).
Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 27 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 28 Novembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Monza S. Alessandro e A4 Torino (km 4+303) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo di Monza Centro (km 5+281).
Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia