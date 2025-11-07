The Rocky Horror Show: tour italiano dal 7 novembre 2025

L’iconico movie con Tim Curry e Susan Sarandon ha appena festeggiato 50 anni ed ora il musical che lo ha ispirato è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano.

“The Rocky Horror Show”, il leggendario e trasgressivo musical di Richard O’Brien, torna nel 2025 in tour con il suo mix esplosivo di musica rock e travolgente energia che ha reso lo spettacolo un fenomeno globale da oltre cinque decenni.

Nelle tappe di Milano e Trieste ci sarà una grande sorpresa: il ruolo del Dottor Frank’n’Furter sarà interpretato dalla superstar internazionale Jason Donovan, storico protagonista del personaggio e garanzia di un’esperienza indimenticabile.

ROCKY HORROR SHOW – Italian tour 2025

Dal 7 al 9 Novembre 2025 BOLOGNA, Teatro Duse

Dall’11 al 16 Novembre 2025 TRIESTE, Teatro Rossetti

Dal 18 al 23 Novembre 2025 MILANO, TAM Teatro Arcimboldi

Dal 25 al 30 Novembre 2025 ROMA, Teatro Brancaccio

