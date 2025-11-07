8.8 C
CULTURA

The Rocky Horror Show: tour italiano dal 7 novembre 2025

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
44
RHS 2024_
RHS 2024_

L’iconico movie con Tim Curry e Susan Sarandon ha appena festeggiato 50 anni ed ora il musical che lo ha ispirato è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano.

RHS-2024_

RHS-2024_

“The Rocky Horror Show”, il leggendario e trasgressivo musical di Richard O’Brien, torna nel 2025 in tour con il suo mix esplosivo di musica rock e travolgente energia che ha reso lo spettacolo un fenomeno globale da oltre cinque decenni.

Nelle tappe di Milano e Trieste ci sarà una grande sorpresa: il ruolo del Dottor Frank’n’Furter sarà interpretato dalla superstar internazionale Jason Donovan, storico protagonista del personaggio e garanzia di un’esperienza indimenticabile.

ROCKY HORROR SHOW  – Italian tour 2025

Dal 7 al 9 Novembre 2025                 BOLOGNA, Teatro Duse

Dall’11 al 16 Novembre 2025            TRIESTE, Teatro Rossetti

Dal 18 al 23 Novembre 2025             MILANO, TAM Teatro Arcimboldi

Dal 25 al 30 Novembre 2025             ROMA, Teatro Brancaccio

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

