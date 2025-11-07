13 C
Milano
venerdì, Novembre 7, 2025
Teatro Martinitt: dal 13 al 23 novembre “Suore fuori controllo”

Tiziana Barbetta
0
43
Suore-Fuori-controllo
Suore-Fuori-controllo

Suore fuori controllo, una commedia di N.L. White con la regia di Luca Ferrini

Due poliziotti sono appostati in una camera di un motel per un’operazione di polizia che si svolgerà nella stanza attigua.

Dovranno registrare, con spie e telecamere nascoste, l’incontro tra due suore, sospettate di furto ai danni di una congregazione religiosa, ed una commercialista, collaboratrice della polizia, che consegnando loro i soldi, dovrà farle cogliere in flagranza di reato.

Suore_fuori_controllo_
Suore_fuori_controllo_

L’operazione si rivelerà un completo disastro; tutto quello che potrà andare storto lo farà e la situazione precipiterà in un caos totale. Perché le due suore scompaiono in continuazione?

Come mai la contabile continua a togliersi i vestiti? Dove è finito il giovanissimo agente di polizia? Perché una tale Signora Marisa continua a chiamare senza tregua? Le risposte a queste e ad altre domande trasformeranno un poliziesco in una commedia travolgente!

Mentre i poliziotti cercano di rimettere ordine nel caos, le identità dei vari protagonisti si mescolano e confondono.

I tentativi di recuperare la situazione sembrano solo peggiorare le cose, e il piano originario si trasforma in una serie di malintesi che sfoceranno in una sequenza di gag irresistibili, dove l’assurdo regnerà sovrano.

ORARIO SPETTACOLI                                                                                                    

Dal martedì al sabato ore 21                                                                           

Domenica ore 18

Per informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT
Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

