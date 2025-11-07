Arriva nelle sale di tutto il mondo SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN: LIVE VIEWING, l’evento cinematografico globale di un giorno dedicato alle superstar del K-pop SEVENTEEN, distribuito a livello internazionale da Trafalgar Releasing con PLEDIS Entertainment e HYBE e nelle sale italiane grazie a Nexo Studios.

Questa speciale diretta porterà l’acclamato tour mondiale “NEW_” dal Vantelin Dome di Nagoya, in Giappone, direttamente nei cinema di tutto il mondo sabato 29 novembre alle 19.

Un appuntamento per celebrare il decimo anniversario del gruppo e promuovere il loro quinto album in studio, HAPPY BURSTDAY, un successo mondiale che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200.

Il tour mondiale “NEW_”, che ha attirato un pubblico mastodontico da Incheon al Nord America e in tutta l’Asia, è protagonista di questo attesissimo evento cinematografico e sarà ricco di spettacolari esibizioni in cui i SEVENTEEN proporranno palchi dinamici, coreografie reinventate e performance soliste che metteranno in luce la crescita e l’abilità artistica di ciascun membro.

L’evento presenterà brani di successo tratti dal loro repertorio, tra cui: “HOT”, “Darl+ing” e “Rock with you”, oltre a nuovi brani celebri come “Bad Influence” (prodotto da Pharrell Williams) e “THUNDER”.

I biglietti per SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN: LIVE VIEWING saranno in vendita a partire da mercoledì 12 novembre alle ore 15 su svtnewtour.com.

Le informazioni sui cinema e i dettagli sui biglietti saranno disponibili sul sito web ufficiale dell’evento e su nexostudios.it.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia