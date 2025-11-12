“Slam- Sounds Like a Movie”, prima Edizione

Inizia venerdì 14 novembre SLAM – Sounds Like a Movie, la prima edizione del festival internazionale delle colonne sonore di CAM Sugar e Triennale Milano.

Tre giornate dal 14 al 16 novembre 2025 all’interno di diversi spazi di Triennale, tra cui Voce, che accoglieranno progetti ed eventi legati al suono e alla musica.

Oltre trenta eventi tra proiezioni, talk, panel, e listening session, accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso passato, presente e futuro della musica cinematografica offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare i protagonisti della scena nazionale e internazionale.

Ciascuna giornata del festival, inoltre, si conclude con un concerto esclusivo con i grandi protagonisti della musica per il cinema. In particolare, si esibiranno sul palco di Triennale Lorenzo Senni, Dustin O’Halloran & Ensemble e Emile Mosseri, per la prima volta dal vivo in Italia.

A seguire, le serate si concluderanno con i DJ set di Cam Sugar Sound System, , Beirut Groove Collective e Kanding Ray.

SLAM Festival nasce con l’obiettivo di raccontare le molteplici sfumature di un unico universo, in cui cinema, musica, moda e architettura si incontrano e si influenzano reciprocamente.

Si propone come uno spazio dedicato alla ricerca e all’innovazione artistica, oltre che come una piattaforma di visibilità per talenti trasversali che esplorano la musica e l’arte come campi di espressione e indagine.

Il festival si articola in alcuni dei luoghi più suggestivi di Triennale Milano, alcuni recentemente inaugurati, come Voce, che dà voce a forme di sperimentazione legate al suono e alla musica, o Gioco, spazio dedicato a bambine e bambini di diverse fasce d’età in cui liberare l’immaginazione e alla creatività.

A questi si aggiungono il Teatro, che nel corso dell’anno accoglie una proposta internazionale e aperta a tutti i linguaggi delle performing arts, e Cuore, inaugurato nel 2024 per rendere accessibili gli archivi dell’istituzione e riattivare il centro studi.

Il programma completo degli eventi è disponibile online su triennale.org.

I biglietti per concerti, dj set e proiezioni sono acquistabili dal sito e i panel sono a ingresso libero con prenotazione sul sito di Triennale.

