Francesco Gheghi con il suo cortometraggio La Buona Condotta, si è aggiudicato il premio della sezione nazionale della ventiduesima edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio a Napoli.

La giuria artistica ha premiato il cortometraggio perché “La Buona Condotta, è un cortometraggio capace di ribaltare le attese spettatoriali, dall’incipit del racconto al sorprendente finale.

La kermesse partenopea, diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, e con il coordinamento artistico di Giuseppe Colella, si è tenuta dal 3 al 9 Novembre 2025 interamente presso la Corte dell’Arte di FOQUS a Napoli con la proiezione di centodieci cortometraggi finalisti e con gli incontri con gli autori delle opere presentate. La giuria artistica quest’anno era composta dal docente Luigi Barletta, dal critico cinematografico Ignazio Senatore e dal docente e regista Pino Sondelli.

The Storm/La tempesta di Angela Conigliaro ha vinto la sezione Animazione di accordi @ DISACCORDI – 22.a edizione con la motivazione “La regista Angela Conigliaro con l’opera La Tempesta/The Storm con un sapiente uso dell’animazione e attraverso il linguaggio della metafora, semplice, ma non banale, trasmette allo spettatore di tutte le età un messaggio sul valore della pace e dell’amicizia che vanno perseguite sin dalla più tenera età”.

Riconoscimento con Menzione speciale a Il Fantasma di Carta di Fulvio Davide Ricca “per aver ricreato con un uso sapiente delle tecniche dell’animazione le atmosfere gotiche presenti nelle opere di Edgar Allan Poe, combinando immagini vivide, horror psicologico ed esplorazione del decadimento e della follia, conducendo ad una catarsi finale”.

Il primo premio della sezione Campania è andato al cortometraggio Appuntamento a Mezzogiorno di Antonio Passaro: “Il cortometraggio si distingue come un’opera di profonda sensibilità, capace di raccontare l’amore nella sua dimensione più pura e universale.

Il premio per la migliore attrice nazionale della 22a edizione di accordi @ DISACCORDI è andato a Miriam Candurro per Fermata “Le Madonnelle” di Lorenzo Cammisa . “Premio per la capacità di Miriam Candurro di offrire un’interpretazione realistica e mai eccessiva, affrontando una storia che intreccia una terribile vicenda di cronaca con la vita privata della protagonista”.

Migliore attore della 22.a edizione di accordi @ DISACCORDI per la giuria artistica è stato Renato Carpentieri con il film breve Camera con Vista di Mario Porfito “Per la visione della sua interpretazione scenica fisica e umorale e al tempo stesso autentica nel suo percorso personale che, come protagonista, restituisce allo spettatore un’esperienza poetica e universale di vita, capace di fondere introspezione e potenza visiva in un linguaggio cinematografico, maturo e originale”.

Il premio per la Migliore regia alla 22.a edizione di accordi @ DISACCORDI per la giuria artistica è andato a Gennaro Parlato per il film breve Su di Noi :”Con uno sguardo pieno di sensibilità e coraggio, la regia di Gennaro Parlato in modo intimo e consapevole, con una attrattiva sequenza di immagini, conduce lo spettatore dentro le pieghe dell’inconscio, esplorando il peso del silenzio e la forza della liberazione…”

Il premio per il miglior documentario è andato invece a La Flobert’s di Francesca Ferrara e Giuseppe Carrella “Per aver affrontato con coraggio e lucidità un tema di drammatica attualità e aver dato voce al dolore e al coraggio di chi resta, trasformando la denuncia in un atto d’amore e di giustizia…”

I Hate New York del regista Jasmin Baumgartner ha vinto la sezione Internazionale di accordi @ DISACCORDI –“ Per aver saputo raccontare, con sottile ironia e profonda umanità, come a volte la sorte e le piccole incomprensioni possano allontanare le persone più dell’amore che le unisce…”

Ha portato a casa un principale premio anche Martyrion – La Storia di Isabelle di Luca Ciriello e Teresa Antignani per la sezione a tematica ambientale “Per aver saputo trasformare una tragedia individuale in una potente testimonianza collettiva..”

Il pubblico ha assegnato il suo premio al film Sharing is Caring di Vincenzo Mauro.

Si è rinnovato anche per quest’anno il premio per il miglior montaggio, istituito da AMC – Associazione Nazionale Montaggio Cinematografico e Televisivo per il festival accordi @ DISACCORDI, con la giuria composta dai giurati Alessandro Giordani, Carla Macrì, Maria Chiara Piccolo e Antonio Toscano; al montatore Giacomo Lalli per il film La Buona Condotta di Francesco Gheghi è andato il premio edizione 2025.

Menzione speciale della giuria di AMC invece è andata al montatore Mirko Platania per il film breve A Domani di Emanuele Vicorito.

