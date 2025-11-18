Rock Targato Italia presenta: “Il promoter oggi”

Nell’ambito delle Finali Nazionali di Rock Targato Italia 2025, in programma a Milano il 21 e 22 novembre presso il Rock’n’Roll Milano (www.rocktargatoitalia.it), Divinazione Milano organizza un incontro dedicato a un tema centrale per il settore: un confronto che coinvolge da vicino promoter, artisti e, soprattutto, il pubblico.

Mercoledì 19 novembre 2025, dalle ore 10:30 alle 12:00 presso l’Aula 134, l’Università IULM di Milano ospiterà l’incontro “Il promoter oggi: costruire esperienze musicali nell’epoca della disattenzione”, un dialogo dedicato all’evoluzione del ruolo del promoter musicale contemporaneo e alle sfide della progettazione di eventi capaci di coinvolgere il pubblico nell’attuale scenario culturale e mediale.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Claudio Trotta, produttore artistico e fondatore di Barley Arts, figura di riferimento nel panorama dei concerti e degli spettacoli dal vivo in Italia.

PROGRAMMA

Saluto introduttivo a cura del Preside della Facoltà di Arti e Turismo, prof. Massimo De Giuseppe;

Intervento di Francesco Caprini (responsabile dell’ufficio stampa Divinazione Milano e ideatore del contest Rock Targato Italia);

Intervista a Claudio Trotta condotta da Alice Cantù e Rachele Fiorani;

Sessione Q&A finale con domande degli studenti.

L’incontro è aperto a tutti.

