Rho, piantati cento arbusti e seminato il prato fiorito

A Rho in occasione della Giornata dell’Albero, sabato 22 novembre 2025 al parcheggio Spugna di via Cornaggia tanti bambini con i loro genitori hanno piantumato un centinaio di arbusti e seminato il prato fiorito accanto al rain garden.

Il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessora Valentina Giro, il consigliere delegato all’Ambiente di Città Metropolitana di Milano Paolo Festa e il presidente di CAP Juri Santagostino hanno illustrato i progetti Spugna (11 quelli previsti a Rho), che permettono di ridurre la quantità di acqua che finisce nelle fognature, utilizzando asfalto drenante.

“Il progetto – ha spiegato Valentina Giro a bambini e genitori – si chiama Spugna proprio perché la città può diventare come una spugna che assorbe l’acqua per trattenerla e lasciarla andare quando serve, evitando allagamenti e contrastando la siccità. Andremo a potenziare il verde nello spazio di via Cornaggia, prima tra le aree riqualificate, affiancando spazi piantumati al rain garden che servirà a contenere le acque piovane in eccesso”.

“Questo progetto della Città metropolitana di Milano è stato condiviso con 32 Comuni e finanziato attraverso i fondi del PNRR – ha detto Paolo Festa, di Città Metropolitana – In tutto parliamo di 52 milioni. Si ripavimentano zone del territorio per staccarle dalle fognature, ci occupiamo di 530mila metri quadrati di territorio metropolitano, piantiamo 2300 alberi e 30mila arbusti.

Questo riduce le isole di calore, porta risparmi economici ed energetici importanti. In pratica, nelle fognature finiscono circa 350mila metri cubi di acqua in meno, pari a circa 140 piscine olimpiche. Un dato importante nelle giornate di piogge intense. A Rho sette cantieri sono terminati, tre sono in corso e l’ultimo è da allestire in via Labriola. Grazie al Comune, che ha sposato questa logica, si vive un cambiamento radicale. Se penso a Pieve Emanuele, dove vivo, prima avevamo una scuola che si allagava periodicamente ora, con le aree Spugna, il problema è stato risolto”.

