Yungblud + Aerosmith insieme nell’EP “One More Time”

Gli Aerosmith, vincitori di numerosi Grammy® Award e membri della Rock and Roll Hall of Fame®, e l’artista britannico Yungblud, candidato ai Grammy® e vincitore di numerosi dischi di Platino, hanno pubblicato il loro EP in collaborazione, “One More Time”. Segna il ritorno discografico degli Aerosmith dopo oltre dodici anni ed è una raccolta di cinque brani che riunisce due generazioni di rock ‘n’ roll in quattro canzoni originali scritte dagli Aerosmith e Yungblud.

Tyler e Yungblud, in duetto in ogni brano e con la chitarra caratteristica di Joe Perry a guidare il sound, hanno scritto e registrato quattro brani inediti, oltre a riproporre insieme il classico degli Aerosmith “Back in the Saddle”, presentato qui in una versione remixata del 2025. Prodotto da Matt Schwartz, l’EP è disponibile in formato digitale e in edizione limitata in CD e vinile.

Seguendo l’originale, la band e Yungblud hanno pubblicato “My Only Angel (Desert Road Version)”, una reinterpretazione essenziale con la partecipazione speciale del vincitore del GRAMMY® Award Steve Martin al banjo.

Ispirati dal nucleo emotivo del brano originale, la band e Yungblud sono tornati in studio per esplorarne il lato più vulnerabile. Durante la sessione, Tyler, da sempre ammiratore di Martin, ha immaginato il suono caratteristico del banjo a chiudere la canzone.

Ha contattato Martin, che ha accettato l’invito e ha registrato la sua parte da remoto. L’aggiunta conferisce alla nuova versione il suo momento finale distintivo: un finale soul che sostituisce la carica dell’originale con una sensazione più concreta e strutturata, con l’eccezionale assolo di banjo di Martin che accompagna la canzone fino alla fine.

L’EP include anche “Problems”, dove la voce di Yungblud scivola su un arpeggio cinematografico e su archi da grande schermo verso il ritornello “Ho un sacco di problemi, ma non importa quando sono con te”. In “Wild Woman”, sonorità blues e accordi strimpellati con vivacità alimentano un ‘botta e risposta’ all’insegna della grinta e dell’entusiasmo.

“A Thousand Days” è la ballata per eccellenza: Yungblud si lamenta “Babe, Heaven’s gonna burn down officially” (Tesoro, il paradiso sta per bruciare ufficialmente), e Tyler risponde “I’ve been looking for redemption” (Ho cercato la redenzione). L’EP si chiude con “Back In The Saddle (2025 Mix)”, che preserva l’integrità dell’originale, aumentando l’energia e il volume e abbinando la voce ringhiante di Yungblud al lamento iconico di Tyler.

One More Time EP Tracklist:

1. My Only Angel

2. Problems

3. Wild Woman

4. A Thousand Days

5. Back In The Saddle (2025 Mix)

