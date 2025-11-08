“Bacio piccolino” è un brano vivace e dall’anima retrò, capace di fondere leggerezza e profondità e che racconta le turbolenze di un amore giovanile.

Lei, ispirata dalla filosofia di Gurdjieff, diventa inaspettatamente punto di riferimento per la crescita interiore del ragazzo e gli trasmette una lezione fondamentale: la stabilità tra uno scoglio e l’infinito, ovvero vivere con i piedi ben piantati nella realtà, ma con la testa libera di sognare e di esplorare nuove possibilità.

«”Bacio piccolino” è nata in Sicilia due anni fa come la scintilla iniziale che ha ridefinito il mio progetto – racconta Renato D’Amico –. È stata creata in un periodo in cui cercavo la mia identità personale e musicale. Il brano parla di un amore vissuto più nei sogni che nella realtà, ma grazie al quale mi sono reso conto che quella persona, nel bene e nel male, mi aveva aiutato a trovare il mio equilibrio».

Da giovedì 6 novembre, è online il video del brano, per la regia di Manuel Cernigliaro e la produzione di Giorgia Bucci e Matteo Nacci: www.youtube.com/watch?v=RMA-U4cd0cg.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

www.instagram.com/renato___damico/