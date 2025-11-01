17.3 C
Milano
sabato, Novembre 1, 2025
Luca Sommi ospita in studio il costituzionalista Michele Ainis

Nuova puntata del talk di approfondimento di Nove “ACCORDI&DISACCORDI”, che torna sabato 1 novembre in prima serata alle 21:30 per raccontare la stagione politica italiana e internazionale.

Il conduttore Luca Sommi ospita in studio il costituzionalista Michele Ainis, la giornalista Rula Jebreal, il direttore della rivista di geopolitica Domino, Dario Fabbri, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e l’analista di geopolitica Sofia Cecinini.

 Al centro della discussione l’approvazione della riforma della giustizia, gli aggiornamenti sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina e la fragile tregua a Gaza.

 Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana.

“ACCORDI & DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre e su tivùsat al Canale 9.

