Macchinari industriali e insonorizzazione: cosa c’è da sapere

Un aspetto fondamentale per qualsiasi attività che operi nel panorama industriale è quello prettamente acustico. Si parla, a tal proposito, di acustica industriale: una disciplina che ha come oggetto l’insieme di normative e comportamenti in merito al controllo, alla misurazione e alla stessa valutazione di vibrazioni e rumori nei contesti produttivi.

Tutto questo nell’ottica di limitare una condizione che influisce negativamente tanto sulla sicurezza quanto sull’efficienza dei lavoratori quale l’inquinamento acustico, da intendere, inoltre, in chiave di risparmio ed efficientamento energetico: diventa, dunque, un parametro attivo di sostenibilità.

Oggi sono diverse le soluzioni e le strumentazioni che si possono adottare per l’insonorizzazione delle macchine industriali. L’importante è rivolgersi a una realtà altamente specializzata nel settore, capace di conseguire interventi mirati, a misura della singola impresa. È il caso di Pulse Dynamics: azienda veneta presente in tutto il mondo, attiva dal 2004 e con alle spalle oltre vent’anni di esperienza. Si distingue per una produzione di macchinari industriali custom, realizzati, progettati e certificati in Italia, in grado di supportare qualsiasi processo industriale e produttivo.

Tra le sue soluzioni più innovative troviamo quelle per l’insonorizzazione dei macchinari, in particolare sistemi e barriere anti-rumore. Vediamo di cosa si tratta esattamente.

L’importanza di analizzare il contesto per intervenire sull’insonorizzazione dei macchinari

Intervenire sull’insonorizzazione dei macchinari non dovrebbe mai essere un optional per qualsiasi realtà operi in un contesto industriale. Si tratta di misure necessarie prima di tutto nell’ottica di uniformarsi alle norme in vigore e, allo stesso tempo, garantire gli opportuni livelli di comfort all’interno dell’ambiente di lavoro.

In questo modo si ha inoltre la possibilità di migliorare gli standard di benessere dei lavoratori, attraverso il mantenimento del rumore sotto un livello misurato in decibel che possa dirsi accettabile.

Siccome ogni contesto è diverso, non c’è una soglia acustica considerabile di riferimento in via unilaterale: occorre fare delle valutazioni mirate in base alla condizione di partenza e ai risultati che risulta possibile raggiungere.

Alla base c’è dunque un’analisi accurata dello scenario da cui si parte e del modo in cui il rumore viene di volta in volta prodotto. Un approccio di questo tipo consente di comprendere se e come si può intervenire sulle vibrazioni.

Il passaggio successivo è agire sull’area dove si trovano i macchinari: generalmente bastano pochi interventi efficaci per limitare l’acustica industriale, come quelli inerenti cuscinetti, motori e parti in movimento.

Non sempre, tuttavia, è sufficiente agire sulle vibrazioni prodotte dal macchinario, motivo per cui potrebbe essere necessario adottare sistemi e barriere anti-rumore più avanzati.

I sistemi e barriere anti-rumore più efficaci

I sistemi e le soluzioni anti-rumore più comuni e dunque diffuse, oltre che efficaci, sono sostanzialmente tre. Vediamole una per una nei dettagli, così da analizzarne le caratteristiche.

Cabine insonorizzanti

Si tratta di box da ubicare intorno alla macchina industriale, realizzati in materiali in grado di assicurare standard elevati di isolamento acustico.

Le cabine insonorizzanti attenuano in maniera importante le onde sonore provocate dalle vibrazioni emesse dal macchinario, minimizzando la propagazione del rumore, che resterà così inglobato nella cabina, senza uscire né diffondersi al di fuori di essa.

I box necessitano, per massimizzare la loro efficacia, di una progettazione e produzione su misura. Materiali e componenti è fondamentale che siano di qualità, così da garantire una durabilità dell’investimento nel medio-lungo periodo. Anche la fase di montaggio è cruciale: deve essere eseguita da tecnici qualificati per una performance ottimale del dispositivo.

Silenziatori

Si tratta di apparecchi che non agiscono sulla totalità del macchinario, come avviene nel caso delle cabine insonorizzanti. Intervengono infatti su aree specifiche e alcuni punti ben delineati in fase di analisi, tra cui i tubi da cui fuoriesce l’aria o simili.

Anche in questo caso è fondamentale approntare degli interventi a misura della singola situazione e prestare attenzione tanto ai materiali quanto al montaggio.

Barriere anti-rumore per spazi interni o esterni

Le barriere anti-rumore sono pannelli isolanti che detengono un’altezza tale da conseguire una linea retta, angolare o semicircolare intorno al macchinario.

Limitano le onde sonore e sono la scelta preferenziale in tutte quelle circostanze in cui il rumore proviene da un’unica direttrice. Sono utilizzate soprattutto all’aperto.

Nota finale

Come si può vedere a fare la differenza, nell’insonorizzazione dei macchinari, è sempre una progettazione e una realizzazione custom made e dunque a misura della singola azienda. Solo così si potranno ottenere i risultati desiderati, migliorando la qualità degli ambienti produttivi.

