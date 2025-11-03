10 C
Milano
lunedì, Novembre 3, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Incidente a Orzinuovi per automedica di AREU

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
66
msa-orzinuovi.
msa-orzinuovi.

Ieri alle 13.45, in via Donatello a Orzinuovi, un’automedica di AREU – Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza – è stata urtata lateralmente da un’auto che, procedendo da una strada perpendicolare, non ha rispettato il semaforo.

L’impatto, sul lato conducente, ha spinto il mezzo di soccorso avanzato per circa cinque metri, facendolo finire in un piccolo fossato a lato della carreggiata.

L’autista soccorritore, che stava raggiungendo l’equipaggio sanitario dopo il trasporto di un paziente in ospedale, è uscito autonomamente dal veicolo ed è stato accompagnato in via precauzionale al Pronto Soccorso di Chiari. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La Direzione strategica di AREU esprime la propria vicinanza all’autista coinvolto nell’incidente.

www.areu.lombardia.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Sergio Bonelli Editore presenta: Tex. Capitan Jack
Articolo successivo
JAZZMI continua fino al 9 novembre: Lo spettacolo di Flying Lotus annullato
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy