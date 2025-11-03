Incidente a Orzinuovi per automedica di AREU

Ieri alle 13.45, in via Donatello a Orzinuovi, un’automedica di AREU – Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza – è stata urtata lateralmente da un’auto che, procedendo da una strada perpendicolare, non ha rispettato il semaforo.

L’impatto, sul lato conducente, ha spinto il mezzo di soccorso avanzato per circa cinque metri, facendolo finire in un piccolo fossato a lato della carreggiata.

L’autista soccorritore, che stava raggiungendo l’equipaggio sanitario dopo il trasporto di un paziente in ospedale, è uscito autonomamente dal veicolo ed è stato accompagnato in via precauzionale al Pronto Soccorso di Chiari. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La Direzione strategica di AREU esprime la propria vicinanza all’autista coinvolto nell’incidente.

