Lavori al Parco Pomé e nelle aree gioco delle vie Labriola, Pirandello, Aldo Moro

Lavori in corso al Parco Pomé di Rho dove gli operai hanno iniziato lunedì 10 novembre la preparazione del terreno per la semina dell’erba e hanno recintato l’area a prato per poter consentire una crescita adeguata.

Il castello di giochi con scivolo tubolare rimane accessibile, mentre restano fermi per il momento sia l’altalena a cestello sia il dondolo, compresi nell’area delimitata. Sempre lunedì sono anche state tagliate le siepi, approfittando del giorno di chiusura del chiosco. Il Parco rimane aperto e accessibile, sono solo delimitati alcuni spazi per favorire un migliore assetto nella bella stagione: è necessario che nessuno calpesti l’area da seminare per consentire all’erba di crescere.

E’ in corso nelle vie Labriola e Pirandello il rifacimento dei campi da basket: è stata asfaltata l’area interessata e si sta completando l’opera con la stesura delle strisce di delimitazione dei campi da gioco.

La prossima settimana verranno ultimati i lavori al parco di via Aldo Moro dove viene rifatta la pavimentazione e vengono installati nuovi giochi per i bambini.

“Sono in corso diverse opere che permetteranno di avere le aree gioco in ordine per la bella stagione. A breve riapriremo i campi da basket e il parco Aldo Moro. Il Parco Pomé rimane aperto e accessibile, tranne la zona in fondo che è stata delimitata per la semina del prato e che dovrà rimanere interdetta fino alla primavera: dobbiamo pazientare e seguire i tempi della natura per restituire ai bambini un bel prato su cui giocare”, commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro.

