Paradosso Mattei: i misteri di una vita irripetibile è lo speciale inedito ed esclusivo, a cura del vicedirettore di NewsMediaset Gianluca Mazzini, in onda venerdì 7 novembre alle ore 22.30 su Focus.

Il documento indaga la complessa vicenda del fondatore e presidente dell’ENI, prima partigiano, poi deputato della Repubblica, infine industriale e quindi protagonista assoluto dell’Italia del Boom economico, figura la cui caratura economica e geopolitica lo eleva allo status di larger than life, di personaggio unico nel panorama imprenditoriale italiano e internazionale.

Lo speciale è una serrata altalena di emozioni, che ricostruisce depistaggi e reticenze sul caso, attraverso le parole di Sabino Cassese, giovane collaboratore di Mattei, quelle di alcuni testimoni di Bascapè, di Vincenzo Calia, il magistrato di Pavia che, grazie al riesame tecnico-scientifico dei reperti della tragedia, ha accertato la natura dolosa dello schianto dell’aereo di Matte, e quella di Lupo Rattazzi, nipote di Gianni Agnelli e presidente della compagnia aerea Neos, che contesta la tesi dell’attentato attenendosi alle due inchieste del 1962 che esclusero l’esplosione in volo.

I fatti

Alle ore 18:45 del 27 ottobre 1962, a pochi minuti dall’atterraggio, il bi-reattore India Alfa Papa dell’Eni, che sta trasportando dalla Sicilia a Milano il presidente Mattei, precipita nella campagna pavese.

Inizia così, il Caso Mattei. Per alcuni un mistero, per altri un segreto ben custodito.

A Bascapè, a pochi chilometri da Linate, scompare l’uomo definito l’Imperatore della Repubblica.

Le conseguenze

La straordinaria vicenda del manager di Stato viene schiacciata dal giallo della sua morte, e mette in secondo piano i risultati, economici, sociali, politici e diplomatici ottenuti dal padre-padrone dell’ENI.

Sono stati gli idrocarburi made in Italy, infatti, l’ossigeno vitale della nascente industria del Paese

