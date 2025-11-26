Fujifilm Italia partnership con MIA Photo Fair BNP Paribas

Fujifilm Italia annuncia la partnership con il MIA Photo Fair BNP Paribas e il sostegno ai premi Superstudio Photo Award e The Portfolio Parade, due iniziative dedicate ai giovani talenti e ai nuovi linguaggi della fotografia contemporanea, promosse all’interno della fiera e curate rispettivamente da Superstudio e da Erik Kessels.

La collaborazione conferma il ruolo di Fujifilm nel promuovere la crescita culturale e professionale delle nuove generazioni, offrendo un contributo concreto sia nella produzione delle stampe sia nella messa a disposizione di tecnologie di fascia alta, che permettono ai fotografi emergenti di confrontarsi con strumenti e processi di qualità professionale.

Superstudio Photo Award

Il Superstudio Photo Award è dedicato agli studenti tra i 18 e i 28 anni e rende omaggio alla figura di Oliviero Toscani, celebrandone il suo lascito creativo e la sua influenza sulla cultura visiva. I giovani partecipanti sono invitati a esplorare nuove visioni e a misurarsi con la forza espressiva dell’immagine. Attraverso una call, aperta sino al 15 dicembre 2025, saranno selezionate quindici opere che saranno esposte poi in fiera. Tra i finalisti, uno sarà scelto da una giuria tecnica e dal voto del pubblico per realizzare uno shooting all’interno degli spazi di Superstudio.

In qualità di sponsor del Superstudio Photo Award, Fujifilm Italia fornirà un contributo determinante:

realizzerà stampe su carta fotografica Fujifilm Original Photo Paper di 15 opere selezionate, tra cui quella del vincitore assoluto, valorizzandone in questo modo l’immagine attraverso una resa eccellente.

tra cui quella del vincitore assoluto, valorizzandone in questo modo l’immagine attraverso una resa eccellente. fornirà in comodato d’uso al vincitore assoluto per la giornata di shooting, all’interno degli spazi di Superstudio, il sistema Large Format GFX e le ottiche GF, strumenti professionali di fascia alta apprezzati per qualità e versatilità; a completamento dell’esperienza, Fujifilm produrrà la stampa di una fotografia realizzata durante lo shooting presso Superstudio.

Un sostegno che non si limita all’aspetto tecnico, ma assume un forte valore culturale e simbolico, confermando l’impegno di Fujifilm nella diffusione della cultura fotografica contemporanea attraverso la qualità della stampa.

The Portfolio Parade

Curato da Erik Kessels e giunto alla terza edizione, The Portfolio Parade accoglie progetti fotografici inediti. Il premio è una piattaforma di valorizzazione dei talenti, che si realizza attraverso una mostra collettiva sperimentale negli spazi della fiera. Attraverso un concorso a partecipazione aperta, accoglie candidature da tutto il mondo fino al 15 gennaio 2026; Kessels selezionerà un ampio ed eclettico mix di portfolio fotografici innovativi. Le opere selezionate saranno presentate in una mostra all’interno della fiera attraverso un’installazione giocosa e stimolante che rompe con i formati espositivi tradizionali, invitando invita il pubblico a esplorare la fotografia in modi nuovi e inattesi.

Anche in questo contesto, il contributo di Fujifilm Italia, sponsor del premio, assume un ruolo chiave, fornendo supporto nella realizzazione di stampe di diverso formato per alcune attività previste all’interno del progetto. La carta utilizzata sarà Fujifilm Original Photo Paper, per garantire il massimo della qualità dell’immagine. Un gesto concreto che riflette la volontà di rendere la fotografia accessibile, diffonderne la cultura e portare l’immagine oltre lo spazio espositivo, grazie alla qualità della stampa fotografica Fujifilm

Attraverso questa partnership, Fujifilm Italia conferma il proprio ruolo di promotore della cultura fotografica, sostenendo progetti che favoriscano il dialogo con un pubblico ampio e diversificato. La qualità della stampa e l’eccellenza tecnologica dei sistemi Fujifilm diventano così strumenti al servizio della creatività e della crescita professionale di nuovi autori.

Come dichiara Silvia Carapellese, Brand Ambassador & Content Marketing Specialist di Fujifilm Italia “Il sostegno ai linguaggi della fotografia contemporanea rappresenta un impegno costante per Fujifilm. La collaborazione con MIA Photo Fair BNP Paribas, così come il supporto ai premi rivolti ai giovani autori, conferma la volontà dell’azienda di valorizzare la creatività emergente e di favorire la circolazione dell’immagine fotografica attraverso processi di stampa di alta qualità e tecnologie professionali. La partnership testimonia una visione comune: investire nel futuro dell’immagine e contribuire allo sviluppo di un ecosistema culturale dinamico e inclusivo.”

