Welfare e cure paliative, “gemellaggio” Italia-Cina

Mettere a confronto esperienze che, pur lontane migliaia di chilometri, affrontano la stessa sfida: prendersi cura delle persone più fragili con qualità, continuità e sostenibilità. La Fondazione ‘La Pelucca’, ha accolto, nella propria sede di Sesto San Giovanni, una delegazione cinese della Regione del Fujian. Obiettivo, instaurare un dialogo tecnico sui modelli organizzativi delle RSA, dei percorsi in hospice e sul coordinamento con i servizi domiciliari.

Al centro dell’appuntamento le rispettive presentazioni sul modo di lavorare e una visita negli spazi operativi della struttura.

“La condivisione di dati e metodi genera benefici tangibili per pazienti e famiglie: è così che si alza la qualità dell’assistenza e si rende sostenibile il sistema. Il confronto con i colleghi del Fujian ci ha aiutato a comprendere quanto sia importante verificare procedure e indicatori su RSA, hospice e domiciliarità, con ricadute misurabili su efficacia e appropriatezza dei percorsi” spiegano Giuseppe Nicosia, Presidente di Fondazione La Pelucca e Giuseppe Minutolo, Direttore generale e sanitario della struttura.

A guidare la delegazione lombarda sono stati la vice direttrice sanitaria, Antonella Cipriani e il Coordinatore Infermieristico e Socio Assistenziale, Ciro Catania, che hanno illustrato l’impianto organizzativo e le procedure clinico-assistenziali, accompagnando la delegazione lungo un percorso mirato alla comprensione delle pratiche quotidiane e dei relativi indicatori di esito. Presenti anche Alessandra Aiosa, Assessore al Welfare del Comune di Sesto San Giovanni, e Anna Brambilla, direttore dell’area dei servizi ai cittadini del Comune di Sesto San Giovanni, a conferma del ruolo decisivo della rete territoriale nel sostenere servizi alla persona efficaci e prossimi ai bisogni reali.

La compagine cinese era composta da dirigenti dei Dipartimenti degli Affari Civili provinciali e municipali (Sanming e Ningde), tra cui Guo Xuejun (Director-General), Wang Jiasheng (Direttore Pianificazione e Finanza), Tu Dong (Director-General del Social Organization Administration Bureau), Tu Dingfa (General Affairs Office), Deng Xiuguang (Sanming Municipality) e Chen Shisong (Ningde Municipality).

L’incontro ha favorito uno scambio operativo di buone pratiche senza arrecare alcun disagio agli ospiti: un modello di visita ‘silenziosa’, pensato per osservare i processi, rispettando al massimo la quotidianità della struttura e la privacy delle persone assistite.

La visita della delegazione del Fujian si inserisce in un percorso più ampio che vede Fondazione La Pelucca impegnata nel consolidare reti e strumenti di valutazione evidence-based: un impegno in linea con il rinnovamento della squadra della Fondazione, avvenuto poco tempo fa e con l’adesione all’Osservatorio Cure Palliative (OPC) promosso da LIUC Business School, Federazione Cure Palliative e UNEBA Lombardia. Lo stesso spirito che ha animato l’accordo reso noto nei giorni scorsi — raccogliere e analizzare dati, confrontare modelli e promuovere buone pratiche — oggi si apre anche al dialogo internazionale, con l’obiettivo di trasferire sul territorio soluzioni organizzative più eque, efficaci e sostenibili per pazienti e famiglie.

