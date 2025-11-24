3.3 C
Roma celebra le sue donne visionarie: Roman Woman Ambassador

Una giornata per celebrare la forza femminile e l’impegno verso un futuro sostenibile: il 25 novembre 2025, nella cornice di Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma, si terrà la cerimonia di conferimento dei Roman Woman Ambassador – organizzato dal Centro Europeo di Studi Culturali – un riconoscimento simbolico dedicato alle donne che, con il loro esempio, rendono Roma una città più giusta, innovativa e solidale.

Tra le premiate di questa edizione, Veronica De Angelis, imprenditrice e fondatrice della no profit Yourban2030, da anni impegnata nel campo della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

L’assegnazione del titolo di Roman Woman Ambassador a Veronica De Angelis arriva in una giornata fortemente simbolica: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in cui il valore dell’impegno femminile si intreccia con quello della resistenza, della cura e della visione.

Sintesi che Veronica de Angelis rappresenta pienamente: una donna che, partendo da Roma, ha portato la sua idea di rigenerazione urbana sostenibile fino agli Stati Uniti, costruendo ponti tra arte, ambiente e tecnologia.

La sua storia è quella di un’imprenditrice che ha scelto di mettere al centro il pianeta: con Yourban2030, ha trasformato pareti, facciate e spazi pubblici in superfici di respiro e bellezza, unendo artisti e istituzioni in un progetto diffuso di consapevolezza collettiva.

Essere nominata Roman Woman Ambassador significa per Veronica De Angelis riportare questo percorso a casa, riconnettendo il respiro internazionale del suo lavoro alle radici romane da cui tutto è partito.

Roma è la mia città e il luogo da cui la mia idea di futuro ha preso formaracconta De Angelis –. Ricevere questo riconoscimento proprio qui, nella giornata dedicata alle donne, significa riconfermare che il cambiamento nasce dalla consapevolezza e dalla bellezza condivisa, ma anche dall’azione concreta e dalla visione che deve spostarsi dall’individuale al globale”.

L’appuntamento del 25 novembre a Palazzo Valentini diventa così non solo un’occasione di celebrazione, ma un momento di riflessione collettiva sul ruolo delle donne nella costruzione di un futuro sostenibile: un dialogo tra esperienze e generazioni, che Roma accoglie come testimonianza viva del proprio tempo.

