FOFUM PNRR Illustrato ai consiglieri comunali

Gli assessori all’Urbanistica Edoardo Marini e ai Lavori Pubblici edifici Emiliana Brognoli, affiancati dalla dirigente Annapaola Menotti, hanno illustrato ai consiglieri comunali di Rho le modifiche apportate al progetto per il nuovo Municipio e il nuovo centro civico previsti nell’area oggi occupata dalla ex scuola Marconi.

Il Forum Pnrr si è svolto martedì 4 novembre nella sala consigliare dove erano presenti il Sindaco Andrea Orlandi, gli assessori Maria Rita Vergani e Valentina Giro, i consiglieri Paolo Bindi, Clelia La Palomenta, Giuseppe Caronni, Vito Michele Galliani, Andrea Recalcati e Christian Colombo.

Così ha dichiarato l’assessore Emiliana Brognoli: “Il progetto rigenera un’area centralissima, ricca di storia, dandole nuovo volto. L’intervento prevedeva una stima iniziale di 14 milioni, dopo un primo affinamento che ha portato a 16,9 milioni, si è arrivati a 18. La Biblioteca – Centro civico passa da due piani a un piano, mantenendo la sua caratteristica polifunzionale. Il nuovo Municipio passa da 5 a 4 piani, mentre nell’edificio della Biblioteca Popolare verranno rifatti il tetto e gli impianti elettrici e termici e anche le ex carceri subiranno una manutenzione straordinaria e non viene realizzato il previsto nuovo Archivio comunale, in quanto lo stesso ha già trovato nuova e moderna collocazione in via Bersaglio. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto: non c’è stato un taglio lineare, ma una rimodellazione non sostanziale del progetto che ha permesso di mantenere le funzioni previste. Il termine originario era fissato al 31 marzo 26 per la conclusione lavori e al 30 giugno 2026 per il collaudo dell’opera; il progetto è però rientrato tra quelli per cui il Governo ha modificato la linea di finanziamento trasformandola da finanziamento PNRR a finanziamento con fondi nazionali. Il nuovo termine per il collaudo dell’intervento è il 31 dicembre 2027: su questa base, l’iter ha cambiato il suo decorso”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia