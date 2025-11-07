Bob Sinclar ai Magazzini Generali di Milano

Magazzini Generali presenta Bob Sinclar, il dj e produttore di fama internazionale, salirà sul palco sabato 20 dicembre in occasione della Festa di Natale dello storico locale in via Pietrasanta 16.

Bob Sinclar, tra i dj più famosi al mondo e con nove album all’attivo, raggiunge la fama mondiale nel 2005 con il singolo “Love Generation” per poi diventare una delle figure più longeve della musica house internazionale. Artista rivoluzionario ed eclettico, durante la sua carriera, ha realizzato hit di successo che si sono sempre posizionate al primo posto di qualsiasi classifica mondiale. Il dj e produttore, nel corso degli anni, ha riscritto le regole della musica dance apportando nuovi arrangiamenti e sonorità originali che hanno influenzato artisti di tutto il mondo e definendo un proprio genere musicale, rendendolo un’icona internazionale.

Dopo aver suonato in tutto il mondo, conquistando milioni di persone con il suo sound unico, Bob Sinclar tornerà sul palco dei Magazzini Generali, sabato 20 dicembre in occasione della Festa di Natale del locale per una serata ricca di divertimento.

Le porte si apriranno alle ore 23:00 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

