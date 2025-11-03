Dal Piemonte e dalla Lombardia, la Legione del Castello sostiene la candidatura di Valdegamberi in Veneto: “Incarna i nostri valori”

Dal Nord-Ovest arriva un segnale politico e culturale chiaro: la Legione del Castello, rete di gruppi civici e culturali nata tra Piemonte e Lombardia in seguito al primo incontro congiunto di Team del Mondo al Contrario al Castello Sforzini di Castellar Ponzano, annuncia il proprio sostegno a Stefano Valdegamberi, candidato alle prossime elezioni regionali in Veneto.

«Valdegamberi incarna perfettamente i valori che difendiamo anche qui nel Nord-Ovest: identità, libertà, radicamento, valorizzazione del merito e coraggio nel pensare controcorrente», dichiara Luca Sforzini, ispiratore della Legione del Castello e proprietario del Castello Sforzini di Castellar Ponzano.

«Siamo con lui di fianco al Generale Vannacci — prosegue Sforzini — perché rappresentano la stessa visione di un’Italia che vuole ritrovare se stessa, nella dignità del lavoro e dell’impresa, nella libertà del pensiero e dell’iniziativa individuale, e nella forza delle proprie radici. Anche la Legione attiverà ogni possibile rapporto e contatto a suo sostegno, in Veneto».

La Legione del Castello, nata come alleanza interregionale di gruppi culturali e civici, si è posta fin dall’inizio l’obiettivo di unire le energie identitarie del Nord in un progetto comune di rinascita etica, morale e culturale.

