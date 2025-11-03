17.8 C
DIETRO LA TV

“Quarta Repubblica” un’intervista al Min. della giustizia Carlo Nordio

NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA
NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA

Stasera “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, un’intervista al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il confronto politico dopo l’approvazione della riforma che introduce la separazione delle carriere. A seguire, il dibattito tra magistratura e governo dopo lo stop al ponte sullo Stretto di Messina.

A seguire, un nuovo capitolo dell’inchiesta sui call center e le telefonate moleste.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Marcello Dell’Utri, Stefano Musolino, Maddalena Oliva, Matteo Flora, Hoara Borselli, Piero Sansonetti e Giuseppe Cruciani.

