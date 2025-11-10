Aston Villa e Roma guidano la corsa all’Europa League

L’Europa League 2025/26 è uno dei tornei più appassionanti del calcio europeo. Sono numerose le formazioni che partecipano ogni stagione, ognuna con l’obiettivo di andare più avanti possibile nella competizione. Alcune squadre però, più di altre, partono con i favori del pronostico per il successo finale. Aston Villa, Roma e Betis sono quelle ad oggi maggiormente accreditate dai Bookmaker per vincere la finale, in programma il 20 maggio 2026 al Besiktas Stadium di Istanbul.

Aston Villa, la favorita per i Book

L’Aston Villa è attualmente considerata la squadra favorita anche secondo le principali piattaforme di scommesse sportive online, che ne seguono da vicino i progressi in Europa League. Il team allenato da Unai Emery, protagonista di una sontuosa campagna acquisti estiva con innesti di rilievo come Evann Guessand e Victor Lindelöf, ha ritrovato brillantezza dopo un avvio di stagione in sordina. Nelle ultime settimane, grazie a una serie di prestazioni convincenti, “i leoni” sono tornati protagonisti sia in patria che sul palcoscenico europeo. L’obiettivo in Premier League è consolidarsi nelle prime posizioni, mentre in Europa il sogno resta quello di alzare la coppa al cielo di Istanbul.

Roma, un inizio tra alti e bassi

La Roma di Gian Piero Gasperini piace ai tifosi. Malgrado gli alti e bassi in campionato ed Europa League, si vede una formazione propositiva, anche se non sempre riesce a raggiungere il risultato sperato. In campionato i giallorossi stanno facendo bene, stabilmente inseriti nelle posizioni di vertice, oltre a vantare la migliore difesa. In Europa, dopo un esordio positivo, con il successo esterno sul campo del Nizza, sono stati sconfitti due volte di fila all’Olimpico. La formazione capitolina può ancora ambire a qualificarsi per gli ottavi, servirà però fare punti nelle prossime giornate. UEFA Europa e Conference League sono i tornei a cui hanno preso più parte i giallorossi negli ultimi anni.

Betis, outsider da tenere d’occhio

Dopo la finale di Conference League persa contro il Chelsea la scorsa stagione, il Betis vuole sorprendere ancora e mira a raggiungere la finale di Istanbul. Guidata in panchina da Manuel Pellegrini, il club negli ultimi anni è cresciuto molto sia in Spagna che in Europa. Positivo il cammino nella seconda competizione continentale per importanza dopo la Champions. Due pareggi ed un successo collocano infatti gli spagnoli nelle prime posizioni della classifica. L’obiettivo del club è continuare a far bene, le premesse positive sono senz’altro di buon auspicio.

Porto e Nottingham, da monitorare con attenzione

Dietro le favorite per vincere l’Europa League, ci sono altre formazioni da monitorare con estrema attenzione. Ci riferiamo al Porto ed al Nottingham Forest. I portoghesi, storici protagonisti del calcio lusitano ed europeo, continuano a distinguersi per la solidità difensiva e la capacità di scovare giovani talenti. Gli inglesi invece portano con sé un fascino storico unico, essendo una delle squadre inglesi più iconiche degli anni ’70: in bacheca vantano anche due Coppe Campioni. Negli ultimi anni stanno cercando di ritrovare continuità e competitività, anche se l’inizio di stagione in Premier non è stato dei migliori, c’è però tutto il tempo per recuperare.

