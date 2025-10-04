UGL Salute incontra Ministro Schillaci: “Colloquio positivo”

Ieri mattina una delegazione della UGL, guidata dal Segretario Nazionale Gianluca Giuliano, ha incontrato il Ministro Orazio Schillaci e il Capo di Gabinetto Marco Mattei per affrontare il tema del rinnovo dei contratti collettivi nazionali della sanità privata e del settore sociosanitario.

“È stato un colloquio proficuo – ha dichiarato Giuliano – che ha evidenziato la disponibilità del Ministro a individuare in tempi rapidi la strada per aprire i tavoli di concertazione finalizzati alla firma che migliaia di lavoratori attendono da anni”.

Entro la fine del mese il Ministero convocherà un incontro con la Conferenza delle Regioni, le associazioni datoriali Aiop e Aris e le parti sociali per entrare nel vivo della trattativa che dovrà produrre l’accordo.

“C’è la volontà istituzionale di trovare soluzioni – ha aggiunto Giuliano – e questo dovrà spalancare le porte alla sottoscrizione del nuovo CCNL. Siamo ottimisti ma restiamo vigili affinché al più presto si possa restituire dignità e diritti a un esercito di lavoratori che non possono e non devono sentirsi di serie B”.

