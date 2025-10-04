15.5 C
ATTUALITA'

Poste Italiane, da martedì 7 via i lavori all’ufficio postale di Cusago

poste-cusago
poste-cusago

Poste Italiane comunica che da martedì 7 ottobre, l’ufficio postale di Cusago in via Libertà 5, sarà interessato da alcuni interventi di manutenzione per la sostituzione dell’impianto di condizionamento al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza.

La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cesano Boscone 1 in Via Fratelli Rosselli 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

I lavori avranno una durata di circa due settimane al termine delle quali l’ufficio sarà di nuovo disponibile secondo i consueti orari.

