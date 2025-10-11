Stasera in speciale Tg5 “Il coraggio della Pace”

Il Piano Trump. A due anni dal massacro del 7 ottobre e dopo una guerra lunga e sanguinosa, per la prima volta una speranza mai così concreta di pace per Gaza e di rilascio degli ostaggi israeliani, ma anche tutte le criticità dell’accordo: dal ritiro completo dell’esercito israeliano dalla Striscia al disarmo dei terroristi di Hamas, fino al futuro governo della striscia.

L’accordo di Sharm el-Sheikh a Speciale TG5 «Il coraggio della Pace» in onda sabato 11 ottobre, in seconda serata, su Canale 5.

L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Alfredo Vaccarella, sarà condotto – in diretta – da Cesara Buonamici. Fra gli ospiti, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Ambasciatore Ettore Sequi, il Generale Leonardo Tricarico e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti.

Nel corso della puntata, servizi e collegamenti con gli inviati Maria Luisa Rossi Hawkins da Washington e Paola Nürnberg da Tel Aviv.

