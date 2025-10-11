15.7 C
Milano
domenica, Ottobre 12, 2025
TECNOLOGIA

Attacco piattaforma medici base, nota dg welfare Regione: non risultano furti o compromissioni dati

dati-welfare
dati-welfare

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con una Nota, comunica

«In merito a notizie diffuse a mezzo stampa sul tentativo di frode a danno degli assistiti lombardi, tramite e-mail inviate da una presunta Agenzia di recupero crediti, che intima il pagamento di prestazioni sanitarie e di farmaci erogati tramite il Sistema Sanitario, dalle verifiche tecniche effettuate non risultano furti o compromissioni di dati, né sui sistemi centrali regionali, né sui sistemi delle Aziende Sanitarie”.

“Dell’accaduto – conclude la Nota – è stata informata la Polizia Postale che sta indagando anche con il supporto delle strutture di Privacy e CyberSecurity e del Computer Security Incident Response Team di ARIA Spa»

