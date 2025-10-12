21.1 C
Sergio Bonelli Editore presenta: “Dylan Dog. Dopo mezzanotte”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
46
Cover
cover

In anteprima a Lucca Comics & Games e in libreria e fumetteria dal 7 novembre 

Sulla scia del travolgente successo di Ghost Hotel, Sergio Bonelli Editore replica l’iniziativa editoriale con un’altra edizione di prestigio in grande formato, questa volta con DYLAN DOG. DOPO MEZZANOTTE, un classico del creatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi, e del maestro Giampiero Casertano.

Tenete strette le chiavi! Rimanere chiusi fuori casa in una notte come questa sarebbe un’esperienza indimenticabile, perché sui marciapiedi di Londra sta calando un buio infinito.

cover-rossa.
cover rossa

Assassini feroci e malinconici disperati, voci lontane e pericoli di morte inseguono il povero

Dylan lungo le strade del destino. L’alba non è mai stata così lontana!

Il volume, che contiene anche le storie brevi “L’orrore” e “Ufo”, è arricchito dall’intervista di Franco Busatta a Giampiero Casertano, e sarà anche disponibile in due edizioni numerate, limitate ognuna a sole 666 copie, in formato gigante e impreziosite da una copertina telata con una stampa a pantone.

Queste versioni contengono una stampa esclusiva, diversa per le due versioni, su carta di pregio di un disegno di Giampiero Casertano.

https://shop.sergiobonelli.it/dylan-dog/2025/10/07/libro/dylan-dog-dopo-mezzanotte-1026544/
https://shop.sergiobonelli.it/dylan-dog/2025/10/07/libro/dylan-dog-dopo-mezzanotte-edizione-limitata-e-numerata-rossa-1026545/
https://shop.sergiobonelli.it/dylan-dog/2025/10/07/libro/dylan-dog-dopo-mezzanotte-edizione-limitata-numerata-bianca-1026546/
https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.facebook.com/DylanDogSergioBonelliEditore

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

