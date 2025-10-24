Sergio Bonelli Editore presenta: “Disperanza”

Arriva in libreria e fumetteria dal 31 ottobre, una delle novità più attese dell’autunno in Casa Bonelli: DISPERANZA, la nuova serie inedita in quattro episodi di Samuel Spano realizzata in collaborazione con una squadra di talenti dal mondo dei comics: character design e sceneggiatura sono infatti a cura della visionaria Nova, mentre alla sceneggiatura troviamo il poliedrico Matteo Grilli.

Talentuoso storyboard artist, color-key artist e character designer, Spano propone un progetto ambizioso, che riflette le intenzioni di Sergio Bonelli Editore: unire la forza di una tradizione storica con la spinta innovativa di nuovi talenti; espandersi in diversi media e continuare a raccontare storie sempre capaci di emozionare sia il pubblico odierno che quello futuro.

La trama della serie ci porta in una Roma distopica, alle prese con crisi climatiche e desertificazione. In questo scenario apocalittico, un gruppo segreto di Esorcisti viene ingaggiato dal governo per contrastare una cellula terroristica composta da posseduti.

Il loro obiettivo è scoprire e distruggere la minaccia, che mira a scatenare una vera e propria pandemia di possessioni demoniache. Al centro della vicenda troviamo Istevene, un ragazzo trans di 27 anni, ex esorcista.

Dopo un episodio traumatico, ha scelto di lavorare come meccanico e stabilirsi nel cosiddetto “deserto della Magliana”.

La sua vita cambia drasticamente quando, su richiesta di un collega, si trova a dover liberare dalla possessione maligna la moglie di quest’ultimo. È in quel momento che il suo mentore, Raul, lo scopre e lo convince a tornare a far parte della squadra di esorcisti…

Questo primo volume, intitolato CATENE, è arricchito da una gallery di disegni preparatori e da un testo di Samuel Spano, Nova e Matteo Grilli.

https://shop.sergiobonelli.it/disperanza/2025/09/22/libro/disperanza-catene-1026479/

