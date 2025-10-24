10.1 C
DIETRO LA TV

“Quarto Grado”: i casi di chiara Poggi e Pierina Paganelli

By Davide Falco
Nuzzi e Viero
Nuzzi e Viero

Stasera su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007.

Chi indaga sta cercando di capire se l’intreccio di soldi e potere che è alla base del cosiddetto ‘sistema Pavia’ possa riscrivere la verità della trama del giallo di Garlasco.

Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.

È attesa per capire se ci sarà un faccia a faccia in aula tra Louis Dassilva, unico indagato per la morte della donna e Manuela Bianchi, la sua ex amante che ora lo accusa.

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

