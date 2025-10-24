10.1 C
MUSICA

Shakira: uscito su Spotify l’EP: “Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) Live””

È uscito martedì 22 ottobre, SPOTIFY ANNIVERSARY | ORAL FIXATION (20th) AND PIES DESCALZOS (30th) LIVE”, il nuovo EP di SHAKIRA con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera: i 30 anni dall’uscita del suo album d’esordio Pies Descalzos e i 20 anni del celebre Oral Fixation. (LINK)

Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana, reinterpretate in una veste live e inedita.

La focus track dell’EP è Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version), realizzata insieme al cantautore britannico Ed Sheeran e al giovane artista colombiano Beéle.

Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) LIVE – TRACKLIST: 

  1. Pies Descalzos, Sueños Blancos – Spotify Anniversary Version
  2. Antología – Spotify Anniversary Version
  3. La Pared – Spotify Anniversary Version
  4. Día de Enero – Spotify Anniversary Version
  5. Hips Don’t Lie – Spotify Anniversary Version (feat. Ed Sheeran e Beéle)

