È uscito martedì 22 ottobre, “SPOTIFY ANNIVERSARY | ORAL FIXATION (20th) AND PIES DESCALZOS (30th) LIVE”, il nuovo EP di SHAKIRA con cui celebra due importanti traguardi della sua carriera: i 30 anni dall’uscita del suo album d’esordio Pies Descalzos e i 20 anni del celebre Oral Fixation. (LINK)
Il progetto, disponibile in esclusiva su Spotify, raccoglie alcune delle canzoni più iconiche dei due album della superstar colombiana, reinterpretate in una veste live e inedita.
La focus track dell’EP è “Hips Don’t Lie (Spotify Anniversary Version)”, realizzata insieme al cantautore britannico Ed Sheeran e al giovane artista colombiano Beéle.
Spotify Anniversary | Oral Fixation (20th) and Pies Descalzos (30th) LIVE – TRACKLIST:
- Pies Descalzos, Sueños Blancos – Spotify Anniversary Version
- Antología – Spotify Anniversary Version
- La Pared – Spotify Anniversary Version
- Día de Enero – Spotify Anniversary Version
- Hips Don’t Lie – Spotify Anniversary Version (feat. Ed Sheeran e Beéle)
