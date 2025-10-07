17 C
Milano
martedì, Ottobre 7, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

“Occhi”: brano della cantautrice siciliana Alessandra Ponente

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
49
Occhi cover
Occhi cover

“Occhi” è un dialogo fatto di sguardi, dove il linguaggio verbale si annulla per lasciare spazio all’essenziale.

Foto Alessandra Ponente - ph manlio Noto
Foto Alessandra Ponente – ph manlio Noto

Il nuovo brano di Alessandra Ponente, cantautrice siciliana dalla voce viscerale che racconta il suo mondo musicale attraverso il folk e la world music di matrice siciliana, è una dichiarazione d’amore e di verità in cui gli “occhi nall’occhi” diventano un varco intimo, fragile e potente, attraverso cui due anime si leggono senza parlare, senza nascondersi.

Il brano è disponibile da oggi per FDAM e The Vito Records e distribuito da Altafonte Italia. Il brano è tratto dal primo album ufficiale “RIAVULI”, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Un viaggio emotivo e musicale lungo tre anni, tra radici siciliane, poesia e resistenza, che sarà composto da tredici brani che raccontano un percorso di consapevolezza, dolore, liberazione e verità.

Le canzoni sono scritte in un palermitano contemporaneo, che conserva tratti arcaici e poetici, in equilibrio tra tradizione orale e innovazione linguistica.

Il testo di “Occhi” è di Alessandra Ponente e la musica della stessa Alessandra e di Gaetano Mirabella, la produzione artistica è a cura di Giovanni Parrinello, il recording e il mixing è di Riccardo Piparo presso i CANTIERI 51 di Palermo e il mastering è di Roberto Romano presso l’Os3 STUDIOS di Roma.

I musicisti che hanno accompagnato Alessandra Ponente in questo singolo sono Gaetano Mirabella alla chitarra classica, Francesco Bologna alle percussioni, Virginia Maiorana alla fisarmonica.

www.alessandraponente.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Onde d’Urto”, il nuovo singolo del maestro di chitarra battente Francesco Loccisano
Articolo successivo
Germi’n’Jazz: nuova rassegna firmata da Manuel Agnelli e Paolo Fresu
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy