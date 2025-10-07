“Occhi” è un dialogo fatto di sguardi, dove il linguaggio verbale si annulla per lasciare spazio all’essenziale.

Il nuovo brano di Alessandra Ponente, cantautrice siciliana dalla voce viscerale che racconta il suo mondo musicale attraverso il folk e la world music di matrice siciliana, è una dichiarazione d’amore e di verità in cui gli “occhi nall’occhi” diventano un varco intimo, fragile e potente, attraverso cui due anime si leggono senza parlare, senza nascondersi.

Il brano è disponibile da oggi per FDAM e The Vito Records e distribuito da Altafonte Italia. Il brano è tratto dal primo album ufficiale “RIAVULI”, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Un viaggio emotivo e musicale lungo tre anni, tra radici siciliane, poesia e resistenza, che sarà composto da tredici brani che raccontano un percorso di consapevolezza, dolore, liberazione e verità.

Le canzoni sono scritte in un palermitano contemporaneo, che conserva tratti arcaici e poetici, in equilibrio tra tradizione orale e innovazione linguistica.

Il testo di “Occhi” è di Alessandra Ponente e la musica della stessa Alessandra e di Gaetano Mirabella, la produzione artistica è a cura di Giovanni Parrinello, il recording e il mixing è di Riccardo Piparo presso i CANTIERI 51 di Palermo e il mastering è di Roberto Romano presso l’Os3 STUDIOS di Roma.

I musicisti che hanno accompagnato Alessandra Ponente in questo singolo sono Gaetano Mirabella alla chitarra classica, Francesco Bologna alle percussioni, Virginia Maiorana alla fisarmonica.

www.alessandraponente.it

