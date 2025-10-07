“Onde d’Urto” segna un momento di grande intensità nel percorso del chitarrista calabrese, da sempre interprete e innovatore della chitarra battente.

“Il brano è un vero e proprio dialogo tra tradizione ed elettronica, in cui le sonorità arcaiche dello strumento – spiega l’artista – incontrano pulsazioni e atmosfere contemporanee, generando un linguaggio nuovo e originale. La composizione racconta un cammino di rinascita personale e artistica, in cui la forza della memoria e delle radici si intreccia con l’urgenza di guardare avanti e sperimentare”.

Nel videoclip che accompagna il singolo, immagini evocative traducono in visioni il fluire sonoro, dando corpo a quel moto interiore che diventa onda, energia, movimento.

Con “Onde d’Urto” Francesco Loccisano conferma la sua capacità di rinnovare la tradizione senza snaturarla, aprendo orizzonti inediti per la chitarra battente e consolidando il suo ruolo di punto di riferimento assoluto per questo strumento nel panorama musicale italiano e internazionale.

Il singolo è stato registrato presso il LoccySoundStudio, lo studio di casa dello stesso Francesco Loccisano, in un ambiente intimo e familiare che ha contribuito a rendere il lavoro ancora più autentico.

La programmazione elettronica è stata curata da Teo De Bonis, arricchendo il dialogo tra tradizione e modernità. Il lavoro di mix e mastering è stato affidato a Marcello De Carolis e Alessandro Luvarà, che hanno saputo esaltare la profondità e la luminosità del suono.

OFFICIAL WEBSITE·FACEBOOK·INSTAGRAM

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia