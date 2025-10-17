Nasce Pink Noise, il nuovo hub di produzione multimediale

Venerdì 26 settembre a Mantova, presso Strada Stazione Frassino 3/5, è stato inaugurato PINK NOISE, il nuovo hub di produzione multimediale specializzato in fotografia, audio, realizzazione di video all’avanguardia e organizzazione di eventi, destinato a diventare un punto di riferimento per la scena musicale e non solo.

Nato dalla riqualificazione di un’ex riseria, riconvertita con un approccio a basso impatto ambientale, Pink Noise si propone come un polo all’avanguardia, dove passato e tecnologia moderna si incontrano.

Durante l’inaugurazione è intervenuto come special guest Omar Pedrini, cantautore e chitarrista, che ha introdotto il nuovo hub approfondendone la missione culturale e ribadendo il valore dei centri creativi e culturali come spazi fondamentali per la crescita e l’innovazione.

Nel suo intervento è stato evidenziato sia il ruolo di tali strutture nel favorire la sperimentazione, lo sviluppo di competenze e la condivisione dei progetti da parte di giovani e artisti, sia la loro importanza per le aziende che desiderano valorizzare i propri brand attraverso iniziative innovative e collaborative.

PINK NOISE è infatti pensato per accogliere talenti, aziende ed agenzie, mettendo a disposizione ambienti attrezzati e supporto dedicato. L’obiettivo è creare un contesto suggestivo in cui la creatività possa prendere forma e svilupparsi.

Pink Noise nasce per dare spazio all’arte e alla creatività, ma soprattutto per creare incontri autentici tra artisti e pubblico.

Ogni venerdì sera lo spazio si trasforma in Pink Fridays, il club dedicato alla musica dal vivo. Ad inaugurare la stagione sarà la rassegna jazz curata da Ferruccio Spinetti, contrabbassista, compositore e produttore tra i più apprezzati della scena italiana.

Dieci appuntamenti, dieci concerti diversi ma uniti dalla stessa energia: la voglia di condividere musica.

Sul palco si alterneranno grandi musicisti e giovani talenti dei Conservatori di Mantova e Verona, tra ritmi brasiliani, suggestioni antiche e improvvisazioni moderne. Un’atmosfera da club e tanta musica dal vivo per scoprire il jazz in tutte le sue sfumature

pinknoisestudios.it

www.instagram.com/pinknoisestudiosofficial/

www.facebook.com/people/Pink-Noise-Studio/

Altri articoli di curiosità su Dietro la Notizia