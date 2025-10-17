“The Luck And Strange Concerts”: album live di David Gilmour

Da oggi venerdì 17 ottobre, sarà disponibile l’album live di David Gilmour “The Luck And Strange Concerts” (Sony Music) in versione 4 LP e 2 CD, che contiene 23 brani che catturano la magia del Luck and Strange Tour 2024.

Tutte le 23 date del tour che aveva accompagnato l’uscita dell’album di inediti “Luck And Strange” sono andate esaurite riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica e, con nessun nuovo concerto in programma, queste uscite rappresentano l’unico modo per rivedere il maestro sul palco.

I brani live contenuti del disco spaziano dalle tracce soliste tratte dal recente album di Gilmour, tra cui un’intensa esecuzione di “Between Two Points” con Romany Gilmour, a classici senza tempo dei Pink Floyd come “Sorrow”, “High Hopes”, “Breathe (In The Air)”, “Time”, “Wish You Were Here” e “Comfortably Numb”.

È online il video della performance dal vivo a Roma del brano “BETWEEN TWO POINTS” con la figlia Romany: https://www.youtube.com/watch?v=iahiYFp1rQs.

Sono disponibili su Amazon le versioni 4LP o 2CD con cover esclusiva.

L’edizione super deluxe dell’album, in esclusiva sullo store ufficiale di Gilmour, include tutti i formati, compreso il Blu-Ray e DVD “Live At The Circus Maximus”, e un libro cartonato di 120 pagine, con fotografie di Polly Samson scattate durante il tour, oltre a 2 cartoline, gli adesivi del gatto nero e della figura a braccia aperte di “Luck and Strange”, la scaletta dei concerti, un poster a colori su due lati (930 mm x 620 mm), un libretto di 8 pagine con i crediti.

Il pre-order del disco live è disponibile al seguente link https://bio.to/DavidGilmourLive

L’audio dell’album “The Luck And Strange Concerts” è stato coprodotto da David Gilmour e Charlie Andrew, già coproduttore dell’ultimo disco di inediti “Luck and Strange”.

