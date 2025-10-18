Modelle con disabilità sfilano a Palazzo Lombardia

Una sfilata di moda e gioielli di marchi emergenti lombardi per valorizzare la bellezza senza barriere nella piazza coperta più grande d’Europa.

Si è svolto giovedì a Palazzo Lombardia l’evento ‘Beyond Fashion – Oltre la moda’, caratterizzato anche dalla presenza di modelle e modelli diversamente abili che hanno calcato la passerella rossa accanto a modelle tradizionali, superando gli stereotipi dell’estetica convenzionale. All’iniziativa ha partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Un evento – ha sottolineato Fontana – che dimostra che la vera bellezza nasce dalla diversità e dal coraggio di esprimersi. La Lombardia è una terra che valorizza l’inclusione e oggi abbiamo visto come la moda possa diventare uno strumento per abbattere barriere e costruire una società più consapevole. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che rappresenta appieno lo spirito innovativo e solidale della Lombardia“.

Organizzata da Regione Lombardia con Global Sales, il fashion designer Fabio Porliod e l’associazione ‘Bionic People’, no profit composta da persone con diversi tipi di invalidità, la sfilata rappresenta un manifesto sociale per cambiare l’idea che le persone hanno sulla disabilità, dando una visione di inclusione

