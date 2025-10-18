9 C
Milano
sabato, Ottobre 18, 2025
“La matematica dell’amore” al teatro Golden di Roma

Davide Falco
By Davide Falco
Una super coppia, collaudata sul palcoscenico, torna di nuovo insieme in un spettacolo dedicato all’amore.

Dopo aver vissuto insieme l’esperienza di “Rugantino” gli artisti Edy Angelillo e Michele La Ginestra approdano al Teatro Golden con una nuova commedia diretta da Enrico Maria Lamanna “La matematica dell’amore“, di Adriano Bennicelli e prodotta da Fondazione Sipario Toscana Onlus, in scena dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 nello spazio culturale di via Taranto (quartiere San Giovanni)  diretto da Andrea Maia.

Lo spettacolo, assolutamente da non perdere, narra le vicissitudini di un uomo che alle soglie della pensione fa un po’ il consuntivo della sua vita.

È una storia d’amore, di matematica, di paura di invecchiare. Lo accompagna una donna da quando erano bambini. Tom e Jerry, l’uomo e la donna… bambini, adulti, vecchi. Lei e il suo giocare con tutto sono l’eccezione.

Lui e il suo rifiuto della matematica sono la regola. Uno spettacolo brillante, con risvolti dolci-amari, per divertirsi e per riflettere, per sorridere insieme a due grandi, amatissimi, attori come Edy Angelillo e Michele La Ginestra.

Orari spettacoli

  • giovedì – venerdì ore 21.00
  • sabato ore 17.00 e 21.00
  • domenica ore 17.00

Teatro Golden

Via Taranto, 36 – Roma 00182

Telefono / whatsapp  – 06.70493826

mail:  info@teatrogolden.it

Articoli

