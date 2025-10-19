13 C
“Fuori dal Coro”: strage Castel D’Azzano, truffe anziani e Salsomaggiore

Oggi nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio alla strage di Castel d’Azzano, in cui hanno perso la vita i Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Berna. Ad ucciderli, in quello che pare il Far West d’Italia, i fratelli Ramponi.

A seguire, proseguirà l’inchiesta sulle truffe, ordite soprattutto ai danni degli anziani.

Infine, un reportage da Salsomaggiore, dove gli alberghi un tempo di lusso, casa delle Miss, sono caduti in disgrazia. Occupati da clochard e senzatetto, sono diventati terreno di violenza e paura.

