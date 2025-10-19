Novate Milanese, diversi interventi della Polizia Locale

Settimana intensa per la Polizia locale: due investimenti, un furto e un incidente.

Il primo investimento si é verificato in via Gramsci, dove una donna anziana si é rotta una gamba e ha 45 giorni di prognosi. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

L’altro investimento è avvenuto in via Cascina del Sole e alla persona investita sono stati dati cinque giorni di prognosi. Entrambe gli investimenti sono avvenuti da parte di automobili. Sempre in settimana é stata fermata una dell’est conosciuta e denunciata in più Comuni della zona, per furto di alimenti.

Ora la Locale attende la querela da parte dell’esercente. E’ invece intervenuto un carroattrezzi in via Cascina del Sole per rimuovere una macchina che ostacolava il passaggio.

Nella rotonda di via Brodolini, all’altezza del centro sportivo Polì, una motociclista ha perso il controllo cadendo, a causa di una macchia di gasolio presente sull’asfalto. Sul posto oltre la Polizia Locale, é intervenuta un’ambulanza e l’Amsa per bonificare la chiazza di gasolio che costituiva un pericolo per tutti i mezzi di passaggio.

