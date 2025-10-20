12.2 C
Milano
lunedì, Ottobre 20, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026, insieme in tour da gennaio 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
50
Locandina
Locandina

Dopo il successo del tour estivo e dei grandi eventi all’aperto, Davide Van De Sfroos torna nei teatri con un nuovo e ambizioso progetto: Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026″, il suo primo tour con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio.

creditCarloPozzoni
creditCarloPozzoni

Il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” sarà un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide.

Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversaracconta Van De Sfrooscon nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”

I biglietti per le nuove date sono disponibili da martedì 21 ottobre alle ore 10.00 su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.

Queste le prime date del tour  “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” prodotto e organizzato da MyNina:

23 gennaio   VARESE                       Teatro di Varese
24 gennaio   MANTOVA                 Teatro Sociale
31 gennaio   VILLADOSSOLA (VB)  Teatro La Fabbrica
1 febbraio    MILANO                     Teatro Dal Verme
10 febbraio  LUGANO                     Lac
14 febbraio  SONDRIO                    Teatro Sociale
19 febbraio  SEREGNO (MB)          Teatro San Rocco
25 febbraio  VIGEVANO (PV)         Teatro Cagnoni
7 marzo        CREMONA                  Teatro Infinity 1
10 marzo      ARCORE (MB)             Cineteatro Nuovo
14 marzo      SARONNO (VA)          Teatro Giuditta Pasta
21 marzo      VERONA                     Teatro Nuovo
25 marzo      COMO                        Teatro Sociale
18 aprile       TRENTO                      Auditorium S. Chiara
24 aprile       BERGAMO                  Teatro Donizetti

www.davidevandesfroos.it
www.facebook.com/davidevandesfroosofficial
https://www.instagram.com/davide_van_de_sfroos/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Bollate: Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate
Articolo successivo
Il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni alla Carriera a Elisabetta Sgarbi
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy