Dopo il successo del tour estivo e dei grandi eventi all’aperto, Davide Van De Sfroos torna nei teatri con un nuovo e ambizioso progetto: “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026″, il suo primo tour con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio.

Il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” sarà un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide.

“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa – racconta Van De Sfroos – con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”

I biglietti per le nuove date sono disponibili da martedì 21 ottobre alle ore 10.00 su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.

Queste le prime date del tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” prodotto e organizzato da MyNina:

23 gennaio VARESE Teatro di Varese

24 gennaio MANTOVA Teatro Sociale

31 gennaio VILLADOSSOLA (VB) Teatro La Fabbrica

1 febbraio MILANO Teatro Dal Verme

10 febbraio LUGANO Lac

14 febbraio SONDRIO Teatro Sociale

19 febbraio SEREGNO (MB) Teatro San Rocco

25 febbraio VIGEVANO (PV) Teatro Cagnoni

7 marzo CREMONA Teatro Infinity 1

10 marzo ARCORE (MB) Cineteatro Nuovo

14 marzo SARONNO (VA) Teatro Giuditta Pasta

21 marzo VERONA Teatro Nuovo

25 marzo COMO Teatro Sociale

18 aprile TRENTO Auditorium S. Chiara

24 aprile BERGAMO Teatro Donizetti

www.davidevandesfroos.it

www.facebook.com/davidevandesfroosofficial

https://www.instagram.com/davide_van_de_sfroos/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia