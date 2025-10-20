Bollate: Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Si terranno sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 le Celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.
Programma delle Celebrazioni
Domenica 2 novembre | Ore 11,30
Ritrovo in Piazza Aldo Moro
Alzabandiera
Ricordo Vittime Strage di Nassirya e deposizione corona
Discorso delle autorità
Si prosegue con il conferimento degli encomi agli agenti di Polizia locale
La manifestazione vedrà la partecipazione della banda musicale “Arturo Toscanini – Città di Bollate”
Sabato 1 novembre | Ore 10,00
Ritrovo Cimitero di Bollate centro
Giro deposizioni corone alle lapidi di Bollate centro e frazioni
LA CITTADINANZA E’ INVITATA
La celebrazione è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con: Ass.ne Naz.le Partigiani d’Italia – Ass.ne Naz.le Partigiani Cristiani – Ass.ne Naz.le Carabinieri – Ass.ne Naz.le Alpini – SEO Squadra Emergenza Operativa – Vigili del Fuoco Garbagnate Milanese
