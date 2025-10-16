Daniele Gattano, uno dei volti più originali della stand-up comedy italiana, torna sul palco con Perestrojka e Pancake, il suo quarto spettacolo teatrale.

Con ironia tagliente e uno sguardo dissacrante sulla società contemporanea, Daniele mescola surreale e quotidiano, trasformando situazioni comuni in riflessioni divertenti e sorprendenti.

Daniele Gattano ha iniziato la sua carriera nei pub, esibendosi di fronte a pochi spettatori, per poi conquistare il grande pubblico con partecipazioni a programmi come Colorado, Le Iene, Comedy Central e Zelig C-Lab.

Fra le diverse esperienze televisive, la partecipazione a Le Iene è stata quella che ha contribuito maggiormente alla sua notorietà: https://www.iene.mediaset.it/video/gattano_1171579.shtml

Perestrojka e Pancake è un viaggio teatrale unico che ha già conquistato le principali città italiane: preparati a ridere, emozionarti e scoprire il mondo con occhi nuovi!

TOUR

25 ott FIRENZE Teatro Puccini

22 nov VENARIA REALE (TO) Teatro Concordia

16 gen FORLI’ Sala San Luigi

9 feb MILANO Teatro Manzoni

20 feb Vinovo (TO) Cinema Auditorium

27 mar MODENA Teatro Michelangelo

