Daniele Gattano torna sul palco con “Perestrojka e Pancake”, il suo quarto spettacolo teatrale

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
54
Daniele Gattano, uno dei volti più originali della stand-up comedy italiana, torna sul palco con Perestrojka e Pancake, il suo quarto spettacolo teatrale.

Con ironia tagliente e uno sguardo dissacrante sulla società contemporanea, Daniele mescola surreale e quotidiano, trasformando situazioni comuni in riflessioni divertenti e sorprendenti.

Daniele Gattano ha iniziato la sua carriera nei pub, esibendosi di fronte a pochi spettatori, per poi conquistare il grande pubblico con partecipazioni a programmi come Colorado, Le Iene, Comedy Central e Zelig C-Lab.

Fra le diverse esperienze televisive, la partecipazione a Le Iene è stata quella che ha contribuito maggiormente alla sua notorietà: https://www.iene.mediaset.it/video/gattano_1171579.shtml

Perestrojka e Pancake è un viaggio teatrale unico che ha già conquistato le principali città italiane: preparati a ridere, emozionarti e scoprire il mondo con occhi nuovi!

TOUR 

25 ott              FIRENZE                               Teatro Puccini

22 nov             VENARIA REALE (TO)            Teatro Concordia

16 gen             FORLI’                                  Sala San Luigi

9 feb               MILANO                                Teatro Manzoni

20 feb            Vinovo (TO)                           Cinema Auditorium

27 mar            MODENA                              Teatro Michelangelo

