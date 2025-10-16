Sabato 8 e domenica 9 novembre, al Teatro Carani (Via Giuseppe Mazzini, 28) a Sassuolo (Modena), andranno in scena le serate finali del Premio Pierangelo Bertoli, prestigioso riconoscimento dedicato al grande cantautore e giunto alla sua 12ª edizione, con la direzione artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini.

I biglietti per le serate dell’8 e del 9 novembre sono acquistabili su vivaticket.com https://linktr.ee/PremioPierangeloBertoli o presso la biglietteria del Teatro Carani, in via G. Mazzini 28 a Sassuolo (Modena), con i seguenti orari: martedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Protagonisti delle serate MICHELE ZARRILLO, vincitore assoluto del PREMIO PIERANGELO BERTOLI, FABRIZIO MORO (PREMIO PIERANGELO BERTOLI – A MUSO DURO), SIMONA MOLINARI (PREMIO PIERANGELO BERTOLI – PER DIRTI T’AMO) e ROBERTO COLELLA (PREMIO PIERANGELO BERTOLI – ITALIA D’ORO).

Sabato 8 novembre, alle ore 21.00, andrà in scena la Premiazione di Michele Zarrillo (l’artista riceverà un’opera creata dallo scultore Dario Brugioni). Per l’occasione Zarrillo dialogherà con la giornalista musicale e direttrice artistica di Radio InBlu 2000 Paola Gallo ed eseguirà i suoi più grandi successi.

Nella stessa serata Simona Molinari ritirerà il Premio “Per dirti t’amo” e darà vita ad una straordinaria performance artistica.

Domenica 9 novembre la serata inizierà alle ore 17.30. Il culmine dell’evento sarà l’incontro con Fabrizio Moro, moderato dal giornalista e critico musicale John Vignola, seguito dalla consegna del Premio “A Muso Duro“. L’artista si esibirà poi con alcuni dei brani più celebri della sua carriera.

Nello stesso giorno, Roberto Colella, noto come frontman della band partenopea La Maschera, ritirerà il Premio “Italia d’Oro”.

In entrambe le serate Alberto Bertoli darà vita ad una grande sorpresa, interpretando brani del repertorio di suo padre mai eseguiti finora.

Per l’occasione, Alberto proporrà per la prima volta dal vivo “Nuova Emigrazione“, un brano di Pierangelo Bertoli tratto dall’album “Frammenti”. Un brano particolarmente attuale che Alberto eseguirà accompagnato dalla Band.

Sabato 8 e domenica 9 novembre, sul palco della prestigiosa rassegna si esibiranno gli 8 finalisti della sezione “NUOVI CANTAUTORI”, accompagnati dalla band diretta da Marco Dieci.

Nella mattinata di sabato 8 novembre, inoltre, alcuni dei cantautori finalisti si recheranno nei licei del territorio per un incontro con gli studenti dedicato alla musica e alla cultura, promosso dal Comune di Sassuolo (Modena).

La proclamazione del Vincitore della sezione Nuovi Cantautori avverrà domenica 9 novembre. In palio: un premio in denaro pari a € 4.000,00 oltre a una Borsa di studio conferita da ACEP (Associazione Autori, Compositori, Editori e Produttori) del valore di € 2.000,00 e un premio di € 10.000,00 offerto da Nuovo Imaie, finalizzato alla realizzazione di un Tour.

Inoltre, è prevista l’assegnazione della TARGA MICHELE MERLO ad uno dei Nuovi Cantautori finalisti. Al vincitore, l’Over Studio Recording di Cento (Ferrara) offrirà due giornate in studio per la registrazione di un singolo inedito.

Le serate saranno condotte da Andrea Barbi.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia