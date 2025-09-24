Domenica 28 settembre l’Oasi di Cavenago, ex discarica trasformata da CEM Ambiente in un’area naturalistica di 30 ettari con bosco, laghetto e alberi da frutto, apre le porte al pubblico, in via straordinaria, nell’ambito della rassegna Ville Aperte in Brianza.

Le visite guidate hanno registrato un grande interesse e sono quasi al completo: restano ancora alcuni posti liberi nei due slot delle ore 11.30 e ore 17.30.

Il percorso, della durata di circa un’ora, sarà condotto dai tecnici e operatori di CEM Ambiente e permetterà di conoscere la storia del sito, il percorso di bonifica e la rinascita ambientale che lo ha trasformato in un’oasi di biodiversità.

Info e prenotazioni sul sito ufficiale di Ville Aperte https://www.villeaperte.info/it/visita/visite-guidate/visita-guidata/?id=2144

