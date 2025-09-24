Angelica torna con una collaborazione speciale che segna una nuova tappa nel suo percorso artistico: venerdì 26 settembre esce Don’t Worry It’s Only a Movie, il suo primo duetto internazionale, realizzato insieme al cantautore olandese Cosmic Crooner.

Un incontro nato quasi per caso, che si è trasformato in una sintonia immediata, capace di unire mondi sonori diversi ma profondamente affini.

“La sua musica mi ha conquistata subito – racconta Angelica – ogni canzone aveva un mondo estetico che mi piaceva tantissimo. Quando mi ha mandato questo pezzo ho detto subito di sì: è stato tutto molto naturale. È la prima volta che esce un mio brano a metà in inglese e metà in italiano, e mi piace moltissimo come è venuto fuori”.

Don’t Worry It’s Only a Movie è un brano che fonde il gusto orchestrale e rétro di Cosmic Crooner con la voce calda e contemporanea di Angelica.

Un equilibrio che conferma la capacità della cantautrice italiana di muoversi con naturalezza in una dimensione sempre più internazionale, capace di reinterpretare la tradizione pop nostrana aprendola a nuove sfumature e contaminazioni.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato in Italia su pellicola 16mm, in uscita anch’esso venerdì, che ha consolidato la connessione tra i due artisti: “Non ci eravamo mai visti prima di persona – continua Angelica – ma durante le riprese si è creata un’atmosfera bellissima e familiare. Credo sia il video più bello della mia vita”.

