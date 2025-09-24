17.5 C
MUSICA

“Don’t Worry It’s Only a Movie”: Angelica duetta con Cosmic Crooner

By Tiziana Barbetta
PRESS-PHOTO-2_Cosmic-Crooner-Angelica
PRESS-PHOTO-2_Cosmic-Crooner-Angelica

Angelica torna con una collaborazione speciale che segna una nuova tappa nel suo percorso artistico: venerdì 26 settembre esce Don’t Worry It’s Only a Movie, il suo primo duetto internazionale, realizzato insieme al cantautore olandese Cosmic Crooner.

Un incontro nato quasi per caso, che si è trasformato in una sintonia immediata, capace di unire mondi sonori diversi ma profondamente affini.

La sua musica mi ha conquistata subitoracconta Angelicaogni canzone aveva un mondo estetico che mi piaceva tantissimo. Quando mi ha mandato questo pezzo ho detto subito di sì: è stato tutto molto naturale. È la prima volta che esce un mio brano a metà in inglese e metà in italiano, e mi piace moltissimo come è venuto fuori”.

PRESS PHOTO 1_Cosmic Crooner & Angelica
PRESS PHOTO 1_Cosmic Crooner & Angelica.

Don’t Worry It’s Only a Movie è un brano che fonde il gusto orchestrale e rétro di Cosmic Crooner con la voce calda e contemporanea di Angelica.

Un equilibrio che conferma la capacità della cantautrice italiana di muoversi con naturalezza in una dimensione sempre più internazionale, capace di reinterpretare la tradizione pop nostrana aprendola a nuove sfumature e contaminazioni.

Il brano è accompagnato da un videoclip girato in Italia su pellicola 16mm, in uscita anch’esso venerdì, che ha consolidato la connessione tra i due artisti: “Non ci eravamo mai visti prima di personacontinua Angelicama durante le riprese si è creata un’atmosfera bellissima e familiare. Credo sia il video più bello della mia vita”.

