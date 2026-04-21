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Le nuove minacce di Trump all’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz

Davide Falco
By Davide Falco
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La complessa situazione in Medio Oriente sarà al centro del nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer, in onda oggi in prima serata su Retequattro.

Mentre il Presidente Donald Trump, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, è tornato a rivolgere minacce all’Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz continua a pesare sull’economia e il commercio globale.  

Spazio poi alla politica nazionale con un approfondimento sul dibattito interno alla maggioranza in merito alla manifestazione di sabato della Lega, con i Patrioti europei, e al decreto sicurezza.

Tra gli ospiti: Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni.

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