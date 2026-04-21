Le nuove minacce di Trump all’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz

La complessa situazione in Medio Oriente sarà al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer, in onda oggi in prima serata su Retequattro.
Mentre il Presidente Donald Trump, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, è tornato a rivolgere minacce all’Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz continua a pesare sull’economia e il commercio globale.
Spazio poi alla politica nazionale con un approfondimento sul dibattito interno alla maggioranza in merito alla manifestazione di sabato della Lega, con i Patrioti europei, e al decreto sicurezza.
Tra gli ospiti: Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni.
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