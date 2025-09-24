17.5 C
Sesto San Giovanni: odontoiatria, prorogato contratto

odontoiatria
odontoiatria

Gli ambulatori pubblici di odontoiatria di Sesto San Giovanni continueranno ad essere attivi regolarmente e a garantire il servizio ai cittadini.

Confermata la prosecuzione dell’attività odontoiatrica presso la sede di viale Matteotti a Sesto, la quale rappresenta un punto di riferimento importante per la popolazione locale.

Ogni anno, a Sesto San Giovanni, sono oltre 4.200 i cittadini che si rivolgono a queste strutture per cure odontoiatriche, a conferma del ruolo essenziale svolto sul territorio.

“La tutela della sanità pubblica è una nostra priorità – dichiara il sindaco Roberto Di Stefano –Garantire la continuità di un servizio come quello odontoiatrico significa stare concretamente accanto ai cittadini, soprattutto ai più fragili, e riconoscere il valore di chi ogni giorno lavora per la salute della nostra comunità. Ringrazio ASST Nord Milano per la collaborazione istituzionale a tutela del servizio e della sua presenza sul territorio.”

Il servizio odontoiatrico verrà prorogato fino a settembre 2026, come previsto dal contratto in essere. Contestualmente, ASST Nord Milano sta espletando una nuova procedura pubblica, che garantirà l’erogazione delle prestazioni negli stessi spazi attualmente utilizzati, assicurando così la continuità del servizio e garantendo qualità, accessibilità e vicinanza al territorio.

